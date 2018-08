Cardi B llegó al escenario para hacer una corta pero original presentación y bienvenida a todo el público a los MTV Video Music Awards 2018. La cantante fue muy breve y dio para a la presentación de Shawn Mendes.



El cantante de 20 años ingresó al escenario "armado" tan solo con su Fender Telecaster para conquistar al público. Shawn Peter Raul Mendes se paró frente a todo el publico y entonó el tema "In My Blood".

Shawn Mendes canta "In My Blood" en los Video Music Awards 2018

"In My Blood" fue publicado este 2018 y compite por el premio a Mejor Cinematografía, Mejor Dirección y Mejor Pop. Shawn Mendes se medirá con cantantes como Alessia Cara, Ariana Grande, The Carters, Chilshidh Gambino y muchos más.



Las fanáticos de Twitter también gozaron con la espectacular presentación de Shawn Mendes en los MTV Video Music Awards 2018.

"Shawn es una amor", "Siempre será el mejor del mundo", "Lo amo, simplemente lo amo", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.