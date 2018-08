Jennifer López recibirá el Premio Michael Jackson Video Vanguard a la trayectoria y subirá a cantar al escenario en los Premios MTV

La estrella puertorriqueña compite en una nueva categoría de música latina por "Dinero", junto a Cardi B y DJ Khaled, con Luis Fonsi y Demi Lovato por “Échame la culpa”; Daddy Yankee, por “Dura”; Maluma por “Felices los 4” y junto a Shakira por “Chantaje”; y J Balvin y Willy William por “Mi gente”.

MTV también planea honrar a Aretha Franklin, quien murió la semana pasada de cáncer pancreático a los 76 años.

Entre los más nominados, Beyonce y Jay-Z le siguen a Cardi B con ocho candidaturas por "Apesh--t", filmado en el museo del Louvre en París. "This Is America" de Gambino, que aborda el racismo y la violencia armada en Estados Unidos, cuenta con siete postulaciones, al igual que Drake, quien donó un millón de dólares a residentes de Miami en su video de "God's Plan".

Mars, con seis menciones, compite por el premio al artista del año con Cardi B, Drake, Post Malone, Cabello y Grande.

Taylor Swift no figuró en las categorías principales pero sí recibió tres nominaciones en apartados técnicos: su éxito No. 1 "Look What You Made Me Do" compite por mejor dirección de arte, efectos visuales y edición.

Las otras nominaciones de Cardi B incluyen mejor artista nuevo y mejor video de hip hop por "Bartier Cardi".

Entre otros con múltiples menciones están SZA, Ed Sheeran, Janelle Monae, Khalid, Alessia Cara y Dua Lipa.

Avicii, fallecido el pasado abril, recibió dos nominaciones: mejor video dance y mejores efectos visuales, por "Lonely Together" con Rita Ora.