Maluma será parte de la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2018, una de las más importantes de la industria musical. El cantante colombiano, además de tener su performance confirmada en los premios, postulará al trofeo en la categoría Mejor video latino por "Felices los 4".

Los rivales del artista colombiano serán: Daddy Yankee ("Dura"), J Balvin ("Mi gente"), Jennifer López ("Dinero"), Luis Fonsi ("Échame la culpa"), Shakira ("Chantaje").

"Estoy listo para representar la cultura latina, estamos acá. ¡Es real!", escribió el joven de 24 años en su cuenta de Instagram junto a una imagen que lo muestra en un alto de los ensayos para su performance.

Maluma será el único artista de habla hispana en presentarse en los MTV VMA 2018, aunque esta no será la primera vez que se hable castellano en la ceremonia.

El honor recayó hace 13 años en otra colombiana: Shakira, quien cantó en los MTV Video Music Awards 2005, junto a Alejandro Sanz, el tema "La tortura".

Entre los más nominados, Beyonce y Jay-Z le siguen a Cardi B con ocho candidaturas por "Apesh--t", filmado en el museo del Louvre en París. "This Is America" de Gambino, que aborda el racismo y la violencia armada en Estados Unidos, cuenta con siete postulaciones, al igual que Drake.

Mars, con seis menciones, compite por el premio al artista del año con Cardi B, Drake, Post Malone, Cabello y Grande.

Taylor Swift no figuró en las categorías principales pero sí recibió tres nominaciones en apartados técnicos: su éxito No. 1 "Look What You Made Me Do" compite por mejor dirección de arte, efectos visuales y edición.

Las otras nominaciones de Cardi B incluyen mejor artista nuevo y mejor video de hip hop por "Bartier Cardi".

Entre otros con múltiples menciones están SZA, Ed Sheeran, Janelle Monae, Khalid, Alessia Cara y Dua Lipa.