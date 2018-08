Este lunes será la entrega de los MTV Video Music Awards 2018, y la gran favorita para brillar en la ceremonia es Cardi B, la artista con más nominaciones al superar a Jay-Z y Beyoncé.

Cardi B, quien en poco más de un año se ha convertido en una de las mujeres más prominentes en el hip-hop, un mundo dominado por hombres, llega con 10 nominaciones para la entrega de premios que tendrá lugar en vivo este lunes 20 de agosto en Nueva York.

Nacida en el Bronx con el nombre de Belcalis Almanzar, la cantante compite por las categorías Latina y hip-hop, así como de artista del año y mejor nueva artista.

La cantante de 25 años, recientemente convertida en madre, fue nominada al mejor video del año, como artista destacada en "Finesse" por el renacimiento del funk de Bruno Mars. El video rinde tributo a "In Living Color", una comedia pionera de la televisión de principios de la década de 1990.

El año pasado Cardi B obtuvo un éxito rotundo con "Bodak Yellow", canción donde aborda su vida anterior como stripper, pero que pasó por alto en la premiación pasada de los Grammy, dominada por Mars.

Beyonce y Jay-Z fueron nominados para ocho premios, todos por "Apeshit", una producción con una meticulosa coreografía grabada en el museo del Louvre, que abre con la pareja parada frente a la pintura de la Mona Lisa.

"Apeshit" fue parte del álbum sorpresa "Everything is Love" atribuido a "The Carters", su apellido de familia, y que celebra su matrimonio marcado en años anteriores por ciertas tensiones.

LA LISTA COMPLETA DE NOMINADOS

VIDEO DEL AÑO

Ariana Grande – "No Tears Left to Cry"

Bruno Mars ft. Cardi B – "Finesse (Remix)"

Camila Cabello ft. Young Thug – "Havana"

The Carters – "APES**T"

Childish Gambino – "This Is America"

Drake – "God's Plan"



ARTISTA DEL AÑO



Ariana Grande

Bruno Mars

Camila Cabello

Cardi B

Drake

Post Malone

CANCIÓN DEL AÑO



Bruno Mars ft. Cardi B – "Finesse (Remix)"

Camila Cabello ft. Young Thug – "Havana"

Drake – "God's Plan"

Dua Lipa – "New Rules"

Ed Sheeran – "Perfect"

Post Malone ft. 21 Savage – "rockstar"

MEJOR ARTISTA NUEVO



Bazzi

Cardi B

Chloe x Halle

Hayley Kiyoko

Lil Pump

Lil Uzi Vert

MEJOR COLABORACIÓN



Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line – "Meant to Be"

Bruno Mars ft. Cardi B – "Finesse (Remix)"

The Carters – "APES**T"

Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B – "Dinero"

Logic ft. Alessia Cara & Khalid – "1-800-273-8255"

N.E.R.D & Rihanna – "Lemon"

MEJOR ARTISTA PUSH DEL AÑO



JULY 2018 – Chloe x Halle

JUNE 2018 – Sigrid

MAY 2018 – Lil Xan

APRIL 2018 – Hayley Kiyoko

MARCH 2018 – Jessie Reyez

FEBRUARY 2018 – Tee Grizzley

JANUARY 2018 – Bishop Briggs

DECEMBER 2017 – Grace VanderWaal

NOVEMBER 2017 – Why Don't We

OCTOBER 2017 – PRETTYMUCH

SEPTEMBER 2017 – SZA

AUGUST 2017 – Kacy Hill

JULY 2017 – Khalid

JUNE 2017 – Kyle

MAY 2017 – Noah Cyrus

MEJOR POP



Ariana Grande – "No Tears Left to Cry"

Camila Cabello ft. Young Thug – "Havana"

Demi Lovato – "Sorry Not Sorry"

Ed Sheeran – "Perfect"

P!nk – "What About Us"

Shawn Mendes – "In My Blood"

MEJOR HIP HOP



Cardi B ft. 21 Savage – "Bartier Cardi"

The Carters – "APES**T"

Drake – "God's Plan"

J. Cole – "ATM"

Migos ft. Drake – "Walk It Talk It"

Nicki Minaj – "Chun-Li"

MEJOR LATINO



Daddy Yankee – "Dura"

J Balvin, Willy William – "Mi Gente"

Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B – "Dinero"

Luis Fonsi, Demi Lovato – "Échame La Culpa"

Maluma – "Felices los 4"

Shakira ft. Maluma – "Chantaje"

MEJOR DANCE



Avicii ft. Rita Ora – "Lonely Together"

Calvin Harris & Dua Lipa – "One Kiss"

The Chainsmokers – "Everybody Hates Me"

David Guetta & Sia – "Flames"

Marshmello ft. Khalid – "Silence"

Zedd & Liam Payne – "Get Low (Street Video)"

MEJOR ROCK



Fall Out Boy – "Champion"

Foo Fighters – "The Sky Is A Neighborhood"

Imagine Dragons – "Whatever It Takes"

Linkin Park – "One More Light"

Panic! At The Disco – "Say Amen (Saturday Night)"

Thirty Seconds to Mars – "Walk On Water"

VIDEO CON MENSAJE



Childish Gambino – "This Is America"

Dej Loaf and Leon Bridges – "Liberated"

Drake – ‘God's Plan"

Janelle Monáe – "PYNK"

Jessie Reyez – "Gatekeeper"

Logic ft. Alessia Cara & Khalid – "1-800-273-8255"

MEJOR CINEMATOGRAFÍA



Alessia Cara – "Growing Pains"

Ariana Grande – "No Tears Left to Cry"

The Carters – "APES**T"

Childish Gambino – "This Is America"

Eminem ft. Ed Sheeran – "River"

Shawn Mendes – "In My Blood"

MEJOR DIRECCIÓN



The Carters – "APES**T" – Directed by Ricky Saix

Childish Gambino – "This Is America" – Directed by Hiro Murai

Drake – "God's Plan" – Directed by Karena Evans

Ed Sheeran – "Perfect" – Directed by Jason Koenig

Justin Timberlake – "Say Something" – Directed by Arturo Perez Jr.

Shawn Mendes – "In My Blood" – Directed by Jay Martin

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE



The Carters – "APES**T"

Childish Gambino – "This Is America"

J. Cole – "ATM"

Janelle Monáe – "Make Me Feel"

SZA – "The Weekend"

Taylor Swift – "Look What You Made Me Do"

MEJORES EFECTOS VISUALES



Ariana Grande – "No Tears Left to Cry"

Avicii ft. Rita Ora – "Lonely Together"

Eminem ft. Beyoncé – "Walk On Water"

Kendrick Lamar & SZA – "All The Stars"

Maroon 5 – "Wait"

Taylor Swift – "Look What You Made Me Do"

MEJOR COREOGRAFÍA



Bruno Mars ft. Cardi B – "Finesse (Remix)"

Camila Cabello ft. Young Thug – "Havana"

The Carters – "APES**T"

Childish Gambino – "This Is America"

Dua Lipa – "IDGAF"

Justin Timberlake – "Filthy"