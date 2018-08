Los MTV Video Music Awards 2018 anunciaron a los artistas nominados a todas sus categorías para la entrega de premios este lunes 20 de agosto, con Cardi B a la cabeza tras obtener 10 menciones, entre ellas Artista, Video y Canción del año.

Entre los más nominados también destaca The Carters, el proyecto conjunto entre los esposos Beyoncé y Jay-Z. Con su reciente disco "Everything is Love" y el single "Apeshit", compiten a ocho premios.

Childish Gambino y Drake destacan con siete nominaciones para competir por el famoso trofeo del 'hombre lunar'. Ariana Grande y Camila Cabello recibieron menciones para cinco premios cada una, y Ed Sheeran empata con Young Thug con cuatro.

Jennifer López recibirá además el premio Michael Jackson vanguardia en video, con el que reconocerán su marca en la música pop, antes entregado a Madonna, David Bowie, Justin Timberlake, Janet Jackson, Beyoncé, Rihanna, Kanye West, entre otros.

La ceremonia de los MTV Video Music Awards será transmitida en vivo este lunes 20 de agosto desde el Radio City Music de Nueva York, a través de la cadena televisiva y en los horarios a continuación:

HORARIOS

Estados Unidos:

Este: 9 p.m.

Pacífico: 6 p.m.



España:

Lunes 3 p.m.



México, Perú, Colombia, Panamá: 8 p.m.

Argentina, Chile: 10 p.m.