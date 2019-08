MTV Video Music Awards: Billie Eilish ganó premio, pero no fue a recogerlo

La intérprete estadounidense Billie Eilish ganó su primer MTV Awards la noche del lunes. La joven cantante venció en la categoría de Artista Push. Aunque no pudo asistir a la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2019, que se realizó en el pabellón Prudential Center de Nueva Jersey, envió un saludo a sus fans y les agradeció por el apoyo.



La intérprete del famoso tema "Bad Guy" se impuso ante Bazzi, CNCO, H.E.R., Lauv y a Lizzo. "Gracias a todos por este premio", indicó en un breve video que se proyectó al ganar.

La cantante se encuentra en Rusia, a dónde llegó esta mañana tras haberse presentado el fin de semana en el Reading Festival de Inglaterra, por esa razón se le fue imposible asistir a la premiación de los MTV VMA 2019.

Billie Eilish alcanzó la fama cuando tenía 14 años, a raíz del sencillo "Ocean Eyes" que fue publicado en 2016 y se convirtió en un fenómeno viral.



Su primer álbum de estudio "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", fue publicado el 29 de marzo de 2019, y viene generando buenas críticas . Además, lo largo de su corta carrera ha logrado dos canciones con Disco de Platino, "Ocean Eyes" y "Lovely"; y siete sencillos con Disco de Oro.