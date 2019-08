MTV VMAS: BTS gana premio pero no celebra por estar "en retiro" temporal

La banda surcoreana BTS ganó su primer premio de la noche en la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2019 y, como era de esperarse, no se presentaron para recibirlo. Los jóvenes cantantes se encuentran en un retiro temporal de la música.

► MTV Video Music Awards EN VIVO ONLINE: empezó la gala, síguela aquí

► MTV Video Music Awards: Billie Eilish ganó premio, pero no fue a recogerlo

► MTV VMAs 2019: estos son todos los nominados a los premios



BTS ganó en la categoría Mejor Acto K-Pop con "Boy With Luv", tema que tienen con la estrella estadounidense Halsey. Este single se impuso a BLACKPINK – "Kill This Love", Monsta X ft. French Montana – "Who Do You Love", TOMORROW X TOGETHER – "Cat & Dog", NCT 127 – "Regular" y a EXO – "Tempo".

El grupo surcoreano compite en cuatro categorías "Mejor colaboración", "Mejor acto K-pop" (ya es ganador), "Mejor dirección de arte" y "Mejor coreografía".



SOBRE SU RETIRO

Según la agencia Big Hit Entertainment, los miembros de BTS harán su "primera pausa oficial desde sus inicios" hace seis años, y durará algunas semanas, porque está previsto un concierto en Arabia Saudita el 11 de octubre.

La agencia precisó, en un comunicado, que la pausa servirá a los siete miembros del grupo para "disfrutar de su vida cotidiana como jóvenes veinteañeros", "recargar las baterías y renovarse como músicos y creadores".



(Con información de AFP).