Madonna causó controversia durante su participación en los MTV Video Music Awards 2018, realizados el último lunes en el Radio City Music Hall en Nueva York.

La cantante apareció durante el tributo que la cadena de música le iba a rendir a la recientemente fallecida Aretha Franklin. Dando la espalda a una gran proyección de la "reina del soul", Madonna hizo un discurso sobre ella misma y cómo Franklin la había inspirado indirectamente cuando tuvo que audicionar alguna vez cuando aún no era famosa.

El "homenaje" fue duramente criticado, pues Madonna habló mucho sobre ella y no sobre la cantante fallecida.

Además, algunos acusaron a Madonna, con su tocado plateado con púas, sus grandes collares y brazaletes de cuentas, de apropiación cultural, tras aparecer con un traje inspirado en su último viaje a Marruecos.

La diva del pop respondió a las críticas en un post en Facebook: "Me pidieron que presentara el Video del Año, y luego me pidieron que comparta cualquier anécdota que tuve en mi carrera relacionada con Aretha Franklin. Compartí una parte de mi trayectoria y agradecí a Aretha por haberme inspirado en el camino. No tenía la intención de hacerle un homenaje. Eso sería imposible en 2 minutos con todo el ruido y el oropel de un show de premios. Nunca podría hacer su justicia en este contexto", señaló.

"Por desgracia, la mayoría de la gente tiene lapsos cortos de atención, y son tan rápidos en juzgar. Amo a Aretha. Amo a Camila Cabello. Me encanta mi vestido. Y no hay nada que nadie pueda decir o hacer que cambie eso. #VMAs #positivevibes", agregó Madonna.