Faltan menos de quince días para los MTV Video Music Awards y las expectativas con la entrega de premios, que contará con presentaciones en vivo pero se transmitirá de manera virtual, están muy altas. Desde inicios de agosto se conoce a algunos de los artistas que se presentarán, pero cada día aumentan uno o dos más.

En los primeros días de agosto se confirmó la presencia del grupo surcoreano BTS, J Balvin, Doja Cat. Esta semana se conoció que también participarán The Weeknd, Maluma, Roddy Ricch y CNCO. Toda la información se dio en redes sociales.

MTV prometió dar a conocer más detalles en cuanto se acerque la fecha del evento. Sobre las nominaciones, se conoce que Lady Gaga y Ariana Grande lideran las nominaciones con nueve candidaturas cada una. Es más, se cree que su éxito “Rain on Me” puede ganar y coronarse como video del año.

Además de Grande y Gaga, Billie Eilish y The Weeknd siguen la lista de artistas con más nominaciones con seis candidaturas cada una. Por su lado, el colombianoJ Balvin fue la sorpresa al llevar la música latina con cuatro nominaciones a los MTV Video Music Awards.

Los candidatos a “Mejor videoclip del año” son, además de “Rain On Me”, “Everything I Wanted” de Billie Eilish, “Blinding Lights” de The Weekend, “The Man” de Taylor Swift, “Life Is Good” de Future ft. Drake y “Godzilla” de Eminem ft. Juice WRLD.

Y para la categoría de “Artista del año” se considera a Justin Bieber, Lady Gaga, Megan Thee Stallion, Post Malone, Da Baby y The Weeknd.

Cabe resaltar que la actriz y cantante Keke Palmer será la anfitriona del show que se dará desde el Barclays Center y cuatro escenarios más en Nueva York, todo con la finalidad de evitar la aglomeración de personas.

