Esperado evento. Los MTV Video Music Awards (VMA) 2022 tendrán lugar este domingo 28 de agosto y regresarán al Prudential Center de Newark en Nueva Jersey (Estados Unidos). La gala principal -según la propia organización- promete momentos emocionantes y actuaciones importantes por parte de los mejores exponentes de la industria musical.

Los encargados de llevar al público a través de las diferentes categorías de los VMA 2022 serán LL Cool J, Nicki Minaj y Jack Harlow, conocidos como el trío de hip-hop. Pero, este año habrá un pequeño cambio en el formato de presentación. Los tres artistas adoptarán un enfoque nuevo y único, lejos del tradicional “anfitrión” de años anteriores, que podremos disfrutar este domingo.

Categorías importantes

La organización de la gala dio a conocer hace poco las categorías sociales para este año, incluidos Grupo del año, Canción del verano y Álbum del año. En la primera sorprenden artistas como BTS, Blackpink, Måneskin y Red Hot Chili Peppers, quienes son acompañados en la contienda por City Girls, Foo Fighters, Imagine Dragons y Silk Sonic.

Otra de las categorías importantes de este 2022 es Álbum del año, que incluye cinco de los discos más taquilleros del año pasado: “30″ de Adele, “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny, “Happier Than Ever” de Billie Eilish, “Certified Lover Boy” de Drake y “Harry’s House” de Harry Styles.

Gracias a la actualización de las categorías para los VMA 2022, los raperos estadounidenses Doja Cat y Jack Harlow junto al cantante británico Harry Styles han empatado con ocho nominaciones cada uno.

Reflectores al escenario

La cuota musical del evento tendrá a artistas de diversas partes del mundo, incluyendo a dos reconocidos cantantes latinos. La pre gala de los VMA 2022 estará a cargo de Dove Cameron, Saucy Santana y Yung Gravy, quienes ofrecerán lo mejor de su repertorio durante el evento previo que tendrá una duración de 90 minutos.

Lizzo, Maneskin, Marshmello x Khalid, Kane Brown, Nicki Minaj y Panic! At the disco han sido los elegidos, entre los miles de artistas de la industria, para presentarse en la gala principal de la premiación. Ellos serán acompañados por Red Hot Chili Peppers, quienes marcan su regreso al evento después de 22 años donde interpretaron su éxito “Californication”.

En tanto, después de su icónica actuación a dúo de “Industry Baby” con Lil Nas X en la edición del año pasado, Jack Harlow debutará con su primera actuación en solitario en el escenario principal de los MTV VMA este año.

Por su parte, la agrupación femenina Blackpink será la representante del k-pop dentro del evento, ante la ausencia del máximo exponente actual BTS. Pero, a su vez, también será su debut en una entrega de premios estadounidense.

La cuota de representación latinoamericana estará a cargo de la brasileña Anitta y el colombiano J Balvin. En el último año, ambos artistas han logrado posicionar sus producciones dentro de importantes listas de reproducción. A pesar de que aún no se sabe qué canciones presentarán en el escenario de los VMA 2022, se espera que sea un show explosivo.

Homenajes a la trayectoria

La organización de los MTV VMA 2022 no podía dejar de homenajear los logros de algunos artistas dentro de la industria musical. Es así que Nicki Minaj, quien figura como nominada en Mejor canción de Hip Hop por su sencillo principal “Do We Have a Problem?”, recibirá el Premio Michael Jackson Video Vanguard.

Dicho galardón se otorga año a año a los artistas por sus destacadas contribuciones y su profundo impacto en los videos musicales y la cultura popular. En ediciones anteriores, Missy Elliott, Jennifer Lopez, Pink y Rihanna han sido acreedoras de este reconocimiento.

También se conoció que la agrupación estadounidense de rock Red Hot Chili Peppers recibirá el VMA 2022 a Global Icon, galardón que celebra al artista o banda cuya “carrera incomparable y su impacto e influencia continuos han mantenido un nivel de éxito mundial en la música y más allá, dejando una marca indeleble en el panorama musical”.

En la edición 2021 de los VMA, la banda americana de rock Foo Fighters también recibieron dicho reconocimiento. Asimismo, Lady Gaga fue homenajeada bajo el título de MTV Tricon en el año 2000.

Recuerda que puedes seguir la transmisión en vivo de los Video Music Awards 2022 este domingo 28 de agosto a través del canal MTV desde las 7 p.m. (hora peruana). Revisa esta nota para más detalles.