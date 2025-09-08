Los MTV Video Music Awards se celebraron este domingo con una gala marcada por homenajes y potentes presentaciones musicales. El arranque estuvo a cargo de Doja Cat, quien sorprendió al aparecer en una pantalla gigante caracterizada como Max Headroom, el icónico personaje de los años 80.
La artista fue acompañada por el saxofonista Kenny G en la interpretación de “Jealous Type”, un número con una clara inspiración retro ochentera.
Lady Gaga, que lideraba las nominaciones con 12 menciones, fue la primera gran ganadora de la noche al recibir el reconocimiento como artista del año. El galardón fue entregado por Lenny Kravitz.
En su discurso, Gaga destacó: “Espero que, mientras navegan por el caos de la vida diaria, recuerden la importancia del arte de su vida”, dijo Gaga. “Dedico este premio a la audiencia. Ustedes merecen mucho un escenario para brillar, y les doy todo mi aplauso. Gracias, Little Monsters, mis fans, por siempre apoyarme”.
Otro de los momentos más comentados lo protagonizó Sabrina Carpenter, quien presentó en vivo “Tears”, tema de su más reciente disco Man’s Best Friend. Durante la actuación, sus bailarines exhibieron pancartas en defensa de los derechos trans y contra los mensajes de odio.
Los ganadores de los MTV VMA 2025
- Video del año: Ariana Grande – “brighter days ahead”
- Artista del año: Lady Gaga
- Canción del año: ROSÉ & Bruno Mars – “APT.”
- Mejor artista nuevo: Alex Warren
- Mejor artista pop: Sabrina Carpenter
- Mejor álbum: Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
- Mejor colaboración: Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With A Smile”
- Mejor video pop: Ariana Grande – “brighter days ahead”
- Mejor video Hip Hop: Doechii - Anxiety
- Mejor R&B: Mariah Carey – “Type Dangerous”
- Actuación MTV Push del año: KATSEYE – “Touch”
- Mejor Video Alternativo: Sombr – Back to Friends
- Mejor Video Rock: Linkin Park – “The Emptiness Machine”
- Mejor Video Latino: Shakira – “Soltera”
- Mejor Video K-pop: Lisa feat. Doja Cat and Raye – “Born Again”
- Mejor Video Afrobeats: Tyla – “Push 2 Start”
- Mejor Video Country: Morgan Wallen – “Smile”
- Mejor Video de Formato Largo: Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
- Video para el Bien: Charli XCX feat. Billie Eilish – “Guess”
- Mejor Grupo: Blackpink
- Canción del Verano: Tate McRae – “Just Keep Watching”
- Mejor Dirección: Lady Gaga – “Abracadabra” (Dir: Gaga, Bethany Vargas y Parris Goebel)
- Mejor Dirección de Arte: Lady Gaga – “Abracadabra” (Wesley Goodrich)
- Mejor Fotografía: Kendrick Lamar – “Not Like Us” (DP: Xiaolong Liu)
- Mejor Edición: Tate McRae – “Just Keep Watching” (William Town y Modern Post)
- Mejor Coreografía: Doechii – “Anxiety” (Robbie Blue)
- Mejores Efectos Visuales: Sabrina Carpenter – “Manchild” (Heymann y Tal Baltuch)
