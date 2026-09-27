Cuarenta y dos años después, el reto de permanecer joven está más vigente que nunca. Esta noche se llevan a cabo los MTV VMAS 2026, ceremonia que reconoce no solo el talento musical sino y sobre todo el impacto visual de los artistas.

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MTV nació para los ojos. Tiene sentido que sus premios reconozcan una performance que va más allá de lo auditivo, sin menospreciar con ello lo que hace que la música sea música.

LO QUE DARÁ QUE HABLAR

Treinta y dos años después de su disolución, Nirvana recibirá homenaje. Los miembros sobrevivientes del grupo recibirán el Michael Jackson Video Vanguard Award, honor que desde el 2003 no había sido concedido a ningún artista grupal, solo a individuos. Se espera la presencia del baterista Dave Grohl y el bajista Krist Novoselic. El guitarrista y voz principal Kurt Cobain falleció en 1994.

Otro momento esperado será cuando Madonna reaparezca en el escenario del evento 23 años después. En 2003 la cantante protagonizó un momento que dio que hablar en todo el mundo cuando besó en vivo a sus colegas Britney Spears y Christina Aguilera.

Adicionalmente se espera una competencia amistosa entre Beyoncé y Taylor Swift, quienes ya han ganado cada una un total de 30 VMAS, aunque Swift lleva la delantera sin haber empezado siquiera la ceremonia. La artista recibirá el Artist Director Honors, premio especial que busca una relevancia como el de los Vanguard.

¿Dónde ver los MTV VMA 2026?

El evento podrá verse por el servicio de streaming Paramount Plus.

Perú: 6:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

España: 1:30 a.m. del lunes 28

EE.UU.: 7:30 p.m. (hora del este), 4:30 p.m. (hora del Pacífico)

SEPA MÁS

Los MTV Video Music Awards nacieron en 1984 como una alternativa a los Grammy, con una ceremonia centrada en el videoclip como expresión artística. Su primera edición se realizó en el Radio City Music Hall de Nueva York y tuvo como grandes ganadores a artistas como Cyndi Lauper, Madonna y The Cars.

La estatuilla de los VMA es conocida como Moon Person y representa a un astronauta sobre la Luna sosteniendo una bandera con el logotipo de MTV. Aunque originalmente se llamaba Moonman, el nombre fue modificado en 2017 para adoptar una denominación de género neutro.

A lo largo de su historia, los premios han sido escenario de momentos que trascendieron la música: desde el vestido de carne de Lady Gaga en 2010 hasta la presentación de Miley Cyrus junto a Robin Thicke en 2013. También han servido como plataforma para estrenos musicales, declaraciones artísticas y actuaciones que marcaron distintas generaciones del pop.