Wilmer Márquez celebra la nominación internacional de Grupo Markess con “Lisa de los ojos azules”. (Foto: Difusión)
Wilmer Márquez celebra la nominación internacional de Grupo Markess con “Lisa de los ojos azules”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Mucho antes de imaginar escenarios internacionales, Wilmer Márquez ya escribía canciones. Tenía 14 años cuando empezó a convertir en melodías aquello que sentía, sin pensar que décadas después una de esas búsquedas musicales lo llevaría hasta una nominación en Nueva York.