Mucho antes de imaginar escenarios internacionales, Wilmer Márquez ya escribía canciones. Tenía 14 años cuando empezó a convertir en melodías aquello que sentía, sin pensar que décadas después una de esas búsquedas musicales lo llevaría hasta una nominación en Nueva York.

Hoy, el líder de Grupo Markess celebra la nominación de la agrupación a los Premios Unidad Latin Music Awards 2026, cuya ceremonia se realizará el próximo 9 de octubre en Nueva York. El reconocimiento llegó gracias a “Lisa de los ojos azules”, tema al que Márquez guarda un cariño especial porque lo conecta directamente con su infancia y su familia.

“Desde los 14 años hacía composiciones que nacían de mi corazón, pero nunca imaginé llegar a este momento y estar nominado”, cuenta emocionado.

Para Márquez, “Lisa de los ojos azules” está ligada a su propia historia. Nació en Tacna y pasó sus primeros años en Toquepala, donde la canción sonaba con frecuencia en las reuniones familiares. Ese recuerdo lo acompañó después cuando se mudó a Lima.

“Mis tíos y mis padres siempre la escuchaban en las reuniones familiares. Crecí con esa canción”, recuerda.

Un homenaje

La versión de Grupo Markess nació también con la intención de rendir tributo a los músicos y compositores que marcaron la formación artística de Márquez. Para concretarla trabajó junto a la maestra July Pumarada y el productor Moisés Lama.

“Nos fijamos el objetivo de hacer un bonito homenaje a los grandes músicos y compositores que marcaron mi mundo musical”, explica.

La nominación representa así algo más que un reconocimiento para la agrupación. También convierte un recuerdo de infancia en una canción capaz de cruzar fronteras.

Grupo Markess, liderado por Márquez, llevará su propuesta hasta la duodécima edición de los Premios Unidad Latin Music Awards, certamen que reconoce a artistas, compositores y productores vinculados a la música latina.

Para el músico peruano, llegar hasta allí después de tantos años de trabajo todavía resulta difícil de asimilar.