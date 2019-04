Mundaka, la voz de la onda independiente que le dice "no" a la violencia hacia la mujer

No quedarse en la zona de confort. Atreverse a probar cosas nuevas, aunque se falle en el intento. No naufragar sin aún conocer el mar. De eso habla "Náufrago", el nuevo tema de Mundaka. En una nueva mezcla de lo que llaman dream pop y surf rock, la banda peruana de la onda independiente inicia el viaje del que será su segundo álbum extendido. Conversamos con Rodrigo Vera Tudela (voz) y Mateo Majluf (guitarra) acerca de su participación en el festival SXSW, las recientes críticas alrededor de sus colegas músicos y sus pretensiones profesionales.

Entre guitarras arpegiadas y ritmos moderados, Mundaka comenzó formalmente en la música con su primer LP "Sonata Tropical del Ártico" (2016). Con los torsos desnudos y vistiendo bermudas floreadas, la banda conquistaba los bares y festivales 'underground' de Lima con sus temas "Insomnio", "Antena" y "Severnaya"; hasta que en el 2018 dieron el gran salto con "Mar adentro", el EP con lo mejor de su repertorio en vivo.

Hoy Mundaka sigue invitando a experimentar sonidos etéreos y reverberantes, haciendo sonar las guitarras al estilo del recordado Dick Dale, como surfeando las olas del mar. Acaban de regresar del festival South by the Southwest (SXSW) en Austin, al que ya han asistido dos veces. "Uno va a hacerse notar", dice Rodrigo Vera Tudela para sintetizar sus tres conciertos en tierras estadounidenses, junto a bandas de Argentina y México.

IMPLACABLES CONTRA LA VIOLENCIA

No ajenos a las recientes críticas hacia Luis Antonio Vicente (ahora ex vocalista de La Nueva Invasión) por maltrato a la mujer, Mateo Majluf y Rodrigo Vera se pronunciaron al respecto. Para los jóvenes músicos, la decisión de la agrupación de cumbia de separar al acusado fue correcta. Sin embargo, consideran que el género no se debe manchar.

"Estamos en un momento de demasiada efervescencia frente al tema de la violencia contra la mujer (...). No hay forma de defender algo así", afirma Rodrigo. "No se pronunciaron hasta que caló mucho esta cosa y terminaron dando un perdón, pero en el momento no le prestaron mucha atención a los pedidos de las personas", continúa Mateo.

Este es, para Mundaka, un duro golpe a la escena musical peruana independiente. Aquella que se sostiene en una comunidad pequeña y todavía muy frágil, pero no por ello permisiva con estos hechos. Lo que sí sostienen Rodrigo y Mateo es el no estigmatizar a la música, si esta mantiene una esencia saludable para la sociedad.

LO QUE SE VIENE

Mundaka sueña en grande con el lanzamiento -entre julio y agosto- de su nuevo disco, al que denominan un "proyecto ambicioso". Quieren consolidar un sonido propio y, en esa línea, preparan sus próximas presentaciones en Huancayo, Cuzco y Lima el 12, 20 y 25 de abril, respectivamente.