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Resumen

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El video ya supera casi un millón de reproducciones en YouTube y generó críticas en redes sociales, donde algunos usuarios la calificaron de sionista | Foto: YouTube
El video ya supera casi un millón de reproducciones en YouTube y generó críticas en redes sociales, donde algunos usuarios la calificaron de sionista | Foto: YouTube
Por Agencia EFE

La cantante israelí Noa Kirel ha provocado una fuerte polémica con el lanzamiento de un vídeo de una nueva canción en el que aparece como portera de la selección argentina, parando los penaltis lanzados por un jugador español en un partido del Mundial de Fútbol.

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