El próximo domingo 20 de noviembre inicia el esperado Mundial de Fútbol 2022 de Qatar, durará un mes y contabilizará un total de 64 partidos. El partido que dará inicio a la competencia será el que enfrente al anfitrión Qatar con Ecuador, la selección norteña que clasificó como tercera en la zona sudamericana. No obstante, el sábado 19 de noviembre, un día antes de la ceremonia de inauguración del Mundial Qatar 2022, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) organizará un Fan Fest en el parque Al Bidda, situado en el centro de Doha.

Mediante un comunicado, los organizadores del FIFA Fan Festival informaron que Maluma, intérprete de “Felices los 4″, estará presentándose en el parque Al Bidda la víspera del partido inaugural del Mundial, entre Ecuador y Qatar. Estará acompañado por la cantante libanesa Myriam Fares, con quien se apoyó al talento de Nicky Minaj para grabar la canción de la Copa del Mundo llamada “Tukoh Taka”, que se lanzó oficialmente este viernes 18 de noviembre.

A traves de sus Stories de Instagram, Maluma anunció que hoy a las 8:00 p.m. (hora Qatar / mediodía en Perú) cantará el himno oficial del Mundial en el “Fan Event”.

“Yo vine a celebrar la fiesta a poner mi bandera y mi cultura en el evento más importante de la historia de los deportes y a llevar alegría a todos los rincones del mundo. Esa es mi tarea y mi legado, y voy a seguir haciéndolo con todo el amor del mundo. Si algunos no quisieron venir es su problema, pero yo estoy acá enfrentando la realidad y llevando luz al mundo entero”, escribió.

Cabe destacar que no existe una canción que represente toda la Copa del Mundo de este año. En esta oportunidad se optó por tener varias opciones que formen parte del evento.

“Hayya Hayya” (“Better together”), de Trinidad Cardona, Davido y Aisha; ”Arhbo”, de Ozuna y Gims; y ”Light the sky”, de Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad, Manal & RedOne.

ARTISTAS INVITADOS

Entre los artistas que estarán en el Fan Festival se encuentran Diplo, Kizz Daniel, Nora Fatehi, Trinidad Cardona y Calvin Harris; además de los mencionados anteriormente.

Cabe destacar que también estaba voceada la cantante Shakira, pero esta habría rechazado la invitación por una ola de críticas que venía recibiendo en redes sociales, dado que gran número de aficionados argumentaba que no debería cantar en una país donde las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. Además, no se respetan los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

Los escenarios estarán abiertos y contarán con shows en un horario de las 4 p.m. hasta la 1 a.m, hora local, como parte de la fiesta del futbol. Los conciertos serán transmitidos a través de los soportes y redes sociales del FIFA Fan Festival.

HORARIOS PARA VER LA INAUGURACIÓN MUNDIAL DE QATAR 2022

Perú – 10:00 horas de Lima

Colombia – 10:00 horas de Bogotá

Ecuador – 10:00 horas de Quito

Venezuela – 11:00 horas de Caracas

Bolivia – 11:00 horas de La Paz

Chile – 12:00 horas de Santiago

Argentina – 12:00 horas de Buenos Aires

Uruguay – 12:00 horas de Montevideo

Brasil – 12:00 horas de Brasil

Paraguay – 12:00 horas de Asunción

¿DÓNDE VER LA CEREMONIA DE APERTURA Y QUÉ CANALES LO TRANSMITEN?