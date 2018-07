Rusia 2018: la cantante Era Istrefi conquistó con presentación | FOTOS

La estrella pop Era Istrefi fue otra de las cantantes que se presentó antes del partido Francia vs. Croacia. La artista de origen albanés interpretó "Live It Up" junto a J Balvin y Will Smith.

Era Istrefi nació el 4 de julio de 1994 en Pristina. Se hizo famosa en 2013 cuando sacó su primer single, "Mani për money", el cual obtuvo críticas positivas por parte del público.

Luego, sacó las canciones "A po don" y "E dehun" con un éxito similar. Fue en junio de 2014 que videoclips fueron galardonados con tres premios en los "Videofest Awards", incluyendo "Mejor Artista Revelación" por su trabajo en 2013.

En el 2015, la estrella europea publicó la canción "Njo si ti", con gran éxito. Su videoclip en YouTube superó el millón de visitas en una semana. Ese mismo año realizó su primer dúo con el conocido rapero albano Ledri Vula, "Shumë pis", convirtiéndose en uno de los éxitos del verano en Europa del este.



En el 2016, Istrefi empezó a tener fama internacional debido a la publicación de su single "BonBon", logrando 390 millones de vistas en YouTube.



Era Istrefi en el videoclip de "Bonbon". (Video: YouTube)

Este año sorprendió con su presentación en la Copa del Mundo. Se espera seguir escuchando éxitos a este lado del mundo. ¿Tú qué opinas de su participación?