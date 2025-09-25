Un trágico accidente de tránsito en el kilómetro 142.900 de la Carretera Binacional Puno-Moquegua causó la muerte de los integrantes del grupo folclórico boliviano Muñequita Flor’s, entre ellos su vocalista Felisa Isabel Mendoza Aruquipa, de 23 años, conocida como Bella Flor.

Según las primeras investigaciones, una minivan de placa C9J-968, donde se transportaban los artistas, impactó inicialmente contra un tráiler rojo de placa ARQ-930, que se encontraba estacionado en la carretera y transportaba una retroexcavadora.

Instantes después, el vehículo habría sido embestida por un camión blanco, de placa C8H-977, que trasladaba cal, quedando atrapada entre ambas unidades, ocasionando el fallecimiento de 14 personas.

Al lugar del accidente llegaron rápidamente efectivos de la Policía de Carreteras, personal del SAMU y bomberos, quienes trabajaron juntos para auxiliar a los heridos y llevarlos a la posta de salud de Titire.

Luego de haber ofrecido un concierto en Juliaca, los artistas se dirigían a la provincia de Candarave, en Tacna, donde tenías previsto ofrecer una presentación con motivo de la festividad de la Virgen de las Mercedes.