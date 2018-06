Murió Joe Jackson: el perfil del autoritario padre de Michel Jackson

Joe Jackson, el padre de Michael Jackson y creador de la banda musical The Jackson 5 integrada por sus hijos, que guió con puño de hierro, murió el miércoles a los 89 años, informó la prensa local.

Nieto de un esclavo, Joe Jackson nació en una zona rural de Arkansas, con un padre tan cruel como luego él lo sería. Nació el 26 de julio de 1928 en Arkansas. Se casó con Katherine en 1949 y tuvieron 10 hijos en común: Jackie, Tito, Jermaine, Marlon, Brandon (fallecido al poco de nacer), Michael, Randy, Rebbie, La Toya y Janet. Además, tuvo una hija extra matrimonial, Joh'Vonnie Jackson, con Cheryl Terrell.

Una de las figuras paternas más famosas y relevantes de la historia de la música, este trabajador del acero de Gary, Indiana reconoció un floreciente talento musical en sus hijos y los reunió en The Jackson 5, una de las primeras bandas afro-estadounidenses que alcanzó un enorme éxito frente a audiencias blancas.



El grupo, con su Motown R&B bailable, alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 con cuatro canciones, y a los 11 años, Michael Jackson se tornó el cantante más joven en llegar a la cima de los ránkings estadounidenses como principal vocalista en el hit de 1969 "I Want You Back".



The Jackson 5 - I Want You Back (Video: YouTube)