El reconocido cantautor argentino Piero Antonio Franco De Benedictis, conocido artísticamente como Piero, falleció este miércoles 7 de octubre a los 81 años. La noticia fue difundida durante la tarde y posteriormente confirmada por su familia a través de las redes sociales oficiales del artista.

Medios argentinos informaron que el intérprete permanecía internado desde hace varios días en el Hospital Italiano de Buenos Aires. De acuerdo con información publicada por La Nación, el fallecimiento se produjo durante esta mañana.

Tras conocerse la noticia, la familia de Piero se pronunció mediante una publicación en la cuenta oficial de Instagram del cantante y confirmó que el artista murió a los 81 años.

“Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegado”, señaló su familia en el mensaje publicado en redes sociales.

La comunicación familiar destacó de esta manera el legado artístico de Piero y la permanencia de sus canciones entre las distintas generaciones que siguieron su trayectoria.

¿Quién fue Piero?

Piero nació como Piero Antonio Franco De Benedictis y desarrolló una extensa carrera como cantautor, consolidándose como una de las voces reconocidas de la música argentina.

A lo largo de su trayectoria, el artista estuvo vinculado a canciones de fuerte contenido social y mensajes relacionados con la paz, el amor y las experiencias cotidianas. Su repertorio trascendió las fronteras de Argentina y alcanzó popularidad en distintos países de Latinoamérica.

Entre sus canciones más conocidas se encuentra “Mi viejo”, una de las composiciones que marcó su carrera y que se convirtió en una pieza reconocida dentro de la música popular en español.

La noticia de su muerte generó reacciones entre seguidores y representantes del ámbito artístico, quienes recuerdan al cantante por una carrera que se extendió durante varias décadas.

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