Piero falleció a los 81 años: la familia confirmó la muerte del cantautor. Foto: Instagram
Piero falleció a los 81 años: la familia confirmó la muerte del cantautor. Foto: Instagram
Por Redacción EC

El reconocido cantautor argentino Piero Antonio Franco De Benedictis, conocido artísticamente como Piero, falleció este miércoles 7 de octubre a los 81 años. La noticia fue difundida durante la tarde y posteriormente confirmada por su familia a través de las redes sociales oficiales del artista.

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