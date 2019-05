Muse en Lima: confirman la llegada de la banda y estos serán los precios

Muse, una de las bandas de rock más importantes del mundo, se presentará por primera vez en Lima el 15 de octubre. El concierto, que es parte de su gira Simulation Theory, se llevará a cabo en el Jockey Club gracias a las gestiones de Inmortal Producciones. Las entradas para ver al trío británico interpretar sus grandes éxitos y sus nuevas canciones estarán disponibles desde este jueves en Teleticket. Los precios van desde los S/129.

Muse –conjunto integrado por Matt Bellamy (voz, guitarra y piano), Dominic Howard (batería) y Chris Wolstenholme (bajo)– llega a Lima con una propuesta escénica novedosa en la que, además de pantallas LED, láseres y bailarines, se suma la presencia robótica de Murph, marioneta que se apoderará del escenario.

—A detalle—

Tal como se recuerda, Muse ha editado ocho álbumes: “Showbiz” (1999), “Origin of Symmetry” (2001), “Absolution” (2003), “Black Holes and Revelations” (2006), “The Resistance” (2009), “The 2nd Law” (2012), “Drones” (2015) y “Simulation Theory” (2018).

Además, la música de Muse se ha usado para musicalizar películas como “Exterminio”, “Swordfish”, “Crepúsculo”, “Guerra Mundial Z”, entre otras. Asimismo, muchas de sus canciones han sonado en importantes juegos de video (“Guitar Hero”, “Rock Band” y “Need for Speed”) y eventos de importancia mundial (su hit “Survival” fue el tema oficial de los Juegos Olímpicos de Londres 2012).

Como si fuera poco, el trío formado en 1984 ha ganado dos Grammy, cinco MTV Europe Music Awards, dos Brit Awards, siete Q Awards, un American Music Award y otros reconocimientos.



Los precios.

El dato

Lugar: Jockey Club (Av. El Derby s/n, Monterrico ).

Día: martes 15 de octubre.

Entradas: en Teleticket, desde 129 soles.