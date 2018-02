"Music Bank", el popular programa K-Pop, traerá por segunda vez su gira mundial a Sudamérica. El festival que lleva alrededor del globo a estrellas de pop surcoreano del momento, arrancará el 2018 en Chile con una fecha el viernes 23 de marzo en el Movistar Arena de Santiago.

Producido por la cadena coreana KBS y con la conducción de la estrella de dramas Park Bogum, el evento que recorre países de Asia, Europa, Medio Oriente y América, vuelve al país sureño tras su última visita en 2012 a la Quinta Vergara en Viña del Mar.

Los artistas que llegan en esta ocasión son cinco agrupaciones, exceptuando a la banda de K-Pop rock CNBLUE por motivo del reciente enlistamiento de su vocalista Jung Yongwha en la milicia surcoreana. Si aun no tienes oportunidad de escuchar a las estrellas coreanas que llegan al continente en marzo, aquí te los presentamos.

WANNA ONE

"Energetic"

Los 11 jóvenes ganadores del reality "Produce 101" y de gran éxito reciente en Corea del Sur abren la lista con su single debut, el cual críticos de Billboard denominaron el mejor track K-Pop del 2017.

"Burn It Up"

De producción tanto más usual y efectiva y video de toques ruidosos, ásperos y extraños, inició con un estruendo su carrera durante la primera actuación del grupo en el Gocheok Sky Dome de Seúl.

B.A.P

"One Shot"

Video en tono serie criminal incluido desarrollo de trama, música e imágenes agresivas poco vistas en K-Pop. El tema más recordado del quinteto que fuera alguna vez anunciado para su visita al Perú.

"Feel So Good"

Demostración de la versatilidad del grupo, a su regreso tras disputa con su disquera. De sonido funk altamente bailable, los jóvenes se divierten sin tomarse demasiado en serio en el escenario multicolor.

SF9

"Fanfare"

De los más sólidos tracks debut en la historia del K-Pop, toda una emocionante y bien armada fanfarria por el novel grupo de ídolos, 'hermanos' artísticos de CNBLUE, FTISLAND y las chicas de AOA.

"Easy Love"

​Canción destacada del 2017, cuyas letras cuentan un amargo reclamo a un amor que no tiene reparos en alejarse. El video es muestra de las prolijas y coordinadas coreografías del grupo de nueve muchachos.

VIXX

"Voodoo Doll"

El sexteto caracterizado por videoclips de temática más oscura que las usuales en el pop, como la locura y hechicería, llega con clip perfecto para épocas de Halloween y no tan apto para sensibles de estómago.

"Chained Up"

Con un concepto BDSM en clave poética tanto en imágenes como en lírica. Una de las muestras pop mas estilizadas y seductoras del grupo en cuanto a música y estética, y su clip más visto hasta la fecha.

TWICE

"Like Ooh-Ahh"

Intro de las nueve muchachas salidas del reality 'Sixteen' de JYP Entertainment. De las composiciones sonoras más creativas en debuts K-Pop y de tono más irreverente que sus posteriores lanzamientos.

"Signal"

No tan viral como otros videos de TWICE, de sus escuchas más agradables y mayores despliegues de carisma de la girlband K-Pop más popular de la actualidad y que llega a "Music Bank in Chile".