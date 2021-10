Conforme a los criterios de Saber más

Mediados de los años 50. Al desvincularse de Los Troveros Criollos, el cantautor y guitarrista Jorge Pérez López inicia una prolífica carrera como solista. Adopta el apelativo de ‘El Carreta’ y continúa en la línea popular y replanera con títulos nuevos, además de los ya conocidos como “Yo la quería patita” del compositor Mario Cavagnaro. Una canción que motivó un elocuente clip, rodado en el distrito del Rímac y estrenado en mayo de 1955. Un video de antología que muestra imágenes históricas de Lima de antaño.

“Mi papá hizo el primer videoclip peruano, fue pionero, marcó un precedente, pues luego de algunos años, dos o tres, calculo, recién se hicieron otros videos musicales en nuestro país. Hay investigaciones que respaldan mis declaraciones”, asevera con orgullo Jorge Pérez, hijo del recordado ‘El Carreta’.

Jorge Pérez López ‘El Carreta' tuvo importante presencia en la historia de la música criolla. (Foto: archivo personal de Jorge Pérez hijo)

El audiovisual fue producido por Pérez López y dirigido por Pascual Salvatore, un amigo cercano del músico huaracino distinguido por la Organización de los Estados Americanos como Embajador Musical del Perú. La dupla emprendedora sacó adelante este valioso registro de material audiovisual con la esperanza de que se emita en los cinemas como introducción de los filmes, pero eso nunca ocurrió.

'El Carreta' compuso los valses "Monserrate", "Cómo te quiero negra", "Cómo cambian las cosas", entre otros. (Foto: archivo personal de Jorge Pérez hijo)

“Mi padre me contó que Salvatore, un amigo argentino con el que trabajaba, le propuso hacer este video. Y como la idea le pareció innovadora, interesante, se hizo realidad con el financiamiento de ambos, aunque se dijo también que hubo patrocinio del pisco Sol de Ica. Fue una producción encomiable, hecha con bastante corazón”, comenta Pérez tras destacar que, además de su progenitor, en el clip aparecen recordados actores como Elías Roca y Enrique Victoria, interpretando a clientes del bar, testigos de los lamentos del desafortunado hombre al que “la gila más buenamoza del callejón’ lo dejó por otro”.

Escena del clip "Yo la quería patita'. Actuaron Elías Roca y Enrique Victoria.

Subestimado

Filmado en los alrededores del Paseo de Aguas y del Oratorio San Juan Bosco, cerca al cerro San Cristóbal que se luce con pocas viviendas en sus faldas, en el distrito del Rímac; el clip no alcanzó el éxito esperado por sus creadores. Rápidamente pasó al olvido y estuvo perdido durante casi dos décadas; pero fue rescatado y luego restaurado por los directores de Archivo peruano de Imagen y Sonido (ARCHI)y restauradores Irela Núñez del Pozo y Mario Lucioni.

Jorge Pérez 'El Carreta' se alejó de los escenarios debido a una sordera parcial. Falleció el 14 de marzo de 2018. (Foto: Miguel Carrillo)

“A mi padre lo desilusionó un poco no tener la pujanza, el apoyo de los medios de comunicación. Además, en ese tiempo no había muchas formas para promocionar videos, muy pocas personas tenían televisor, solo la radio era masiva. Sin embargo eso no impidió que algunos años después este material audiovisual constituya un documento histórico de una época inolvidable de la música criolla”, remarca López.

