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Las entradas están disponibles en Teleticket | Foto: Difusión
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Por Redacción EC

El espectáculo musical “Música de Película”, bajo la dirección de Renzo Dalí, se presentará los días 29 y 30 de junio en el Teatro Municipal de Surco, ubicado en el Parque de la Amistad, para ofrecer un recorrido por las bandas de sonido y melodías más emblemáticas del cine y la televisión.

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