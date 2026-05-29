El espectáculo musical “Música de Película”, bajo la dirección de Renzo Dalí, se presentará los días 29 y 30 de junio en el Teatro Municipal de Surco, ubicado en el Parque de la Amistad, para ofrecer un recorrido por las bandas de sonido y melodías más emblemáticas del cine y la televisión.

La puesta en escena tendrá una duración aproximada de dos horas y contará con el despliegue de una orquesta de cámara junto a un ensamble coral.

El espectáculo sensorial es dirigido por el multiinstrumentista Renzo Dalí

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El programa musical seleccionado abarca producciones cinematográficas taquilleras como "Rocky", "Superman", "Misión Imposible" y "El Padrino", además de series de televisión clásicas como "Baywatch", "Alf", "Friends", "Mi bello genio" y "Hechizada", más un segmento especial dedicado a producciones animadas.

Dalí, quien cuenta con trayectoria en la ejecución de instrumentos de viento, cuerda y percusión en formatos acústicos y electrónicos, cumplirá el rol de director de orquesta, cantante, multiinstrumentista y conductor principal del show.

Después del fenómeno de taquilla de “Soltera, casada, viuda, divorciada”, la actriz vuelve a protagonizar una comedia de la directora Ani Alva Helfer, en cartelera desde hoy.

Al respecto, el director del espectáculo manifestó que el proyecto recopila los éxitos más importantes del cine y la televisión basándose en su experiencia, los dibujos de su infancia, las series familiares y las películas que definieron su vocación.

Asimismo, detalló que “es un espectáculo para toda la familia, para todas las edades... buscando emprender un viaje musical de la mano de todo el público”. Las entradas para ambas funciones ya se encuentran disponibles en Teleticket.

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