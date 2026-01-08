“Música de Película”, show sinfónico dirigido por Renzo Dalí, vuelve a Lima en febrero

Escuchar
La dirección del espectáculo recae en Renzo Dalí, músico multiinstrumentista egresado de la Universidad Nacional de Música y licenciado por la Universidad Thames Valley de Londres | Foto: Difusión

El espectáculo sinfónico “Música de película”, que rinde homenaje a las bandas sonoras de los clásicos del cine, vuelve este 12 de febrero, por primera vez, al Teatro Nos (San Isidro) bajo la dirección del peruano Renzo Dalí.

