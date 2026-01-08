“Música de Película”, show sinfónico dirigido por Renzo Dalí, vuelve a Lima en febrero

El espectáculo sinfónico “Música de película”, que rinde homenaje a las bandas sonoras de los clásicos del cine, vuelve este 12 de febrero, por primera vez, al Teatro Nos (San Isidro) bajo la dirección del peruano Renzo Dalí.

Organizado por DEA Conciertos, el show propone un recorrido de casi dos horas, con una selecta orquesta de cámara y coros que interpretarán arreglos exclusivos de piezas emblemáticas. Las entradas están disponibles en Teleticket.

El programa musical se distingue por su diversidad, presentando bandas sonoras de exitosas películas y series como "Rocky", "Superman", "Misión Imposible" y "El Padrino", además de "Baywatch", "Alf", "Friends", "Mi bella genio" y "Hechizada".

¿Quién es Renzo Dalí?

La dirección recae en Renzo Dalí, músico multiinstrumentista egresado de la Universidad Nacional de Música y licenciado por la Universidad Thames Valley de Londres.

Dalí, quien inició su carrera artística a los cinco años siendo reconocido como el “baterista más pequeño del mundo”, es productor y arreglista a la estructura de este concierto.

Fecha: 12 de febrero.

12 de febrero. Lugar: Teatro NOS (San Isidro).

Teatro NOS (San Isidro). Entradas: Disponibles en Teleticket.