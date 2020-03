Por estos días de cuarentena descubrimos que trabajar en casa es complicado: si no es porque se vuelve monótono y aburrido después de unas horas o incluso después de unos días, entonces es porque tenemos ganas de procastinar y hacer algo más que no tiene nada qué ver, aprovechando que no hay jefe que esté mirando.

¡Y si tiene perro o gato las cosas son mucho peor! Esa es la razón por la que, con el mayor de los cuidados, hemos creado una playlist que quita el aburrimiento por completo pero que no distrae al punto de ponerte a bailar en vez de trabajar. ¡El balance perfecto para ser productivo incluso acostado en la cama!

Esta lista está llena de hits actuales, con canciones de The Weeknd y J Balvin y muchos más, pero también tiene una buena dosis de clásicos de la música pop para mantener variadas las cosas, como She will be loved de Maroon 5 y Tu falta de querer de Mon Laferte. Y al igual que un carro, la única manera de saber si funciona es dándole una vuelta a esta fantástica playlist.

Le aseguramos que, con esta música, no hay perro que lo distraiga ni bostezo que lo detenga en su trabajo.

