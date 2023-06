El grupo Río se presentará en el remodelado teatro Canout de Miraflores este 30 de junio. Junto a ellos también tocará lo mejor de su repertorio Pelo D’Ambrosio y banda Pata Amarilla. Festiautor, productora a cargo de este show, une a ambos clásicos peruanos para dar forma al show Rock and Folk.

Se espera que Río toque “Carol quiere un viaje a Londres”, “Universidad”, “Televidente”, entre otros temas. Mientras que D’Ambrosio interprete canciones como “Ay corazón”, “Alpaquitay”, “Cuando me acuerdo de ti”, “Maicito”, “Paloma triste”, “Y qué pasó” y, por supuesto, “Lejos de ti”.

Como se sabe, esta última canción tiene más de 500 versiones. En una entrevista para este Diario, Pelo D’Ambrosio dijo sobre ella: “Es melancólica [aunque] la hice en el momento más feliz de mi vida. A diferencia de otros compositores, yo no tengo problema en hacer un tema triste estando alegre. O viceversa. Y no me baso en mi vida. Resumir una historia de amor en cuatro minutos es un lujo”.

Las entradas ya están disponibles en la plataforma digital de Joinnus.