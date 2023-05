Se acaba de confirmar la fecha de la cuarta edición de Viaje al Sur: el festival se llevará a cabo el 22 de julio en el C.C. Festiva. El encuentro celebrará su cuarta edición de la mano de Puente Sonoro, productora que traerá a Lima a los grupos de indie pop que marcan la actualidad.

Desde México, el pop de lujo lo pondrá Disco Bahía, grupo que visita por primera vez la capital peruana. Los chilenos Marineros también marcarán su regreso, así como los argentinos de Guacho Bleu debutarán en nuestra ciudad. Representando a la casa, Los Niños Vudú ya tienen todo preparado para una noche de ensueño.

.

Tal como se recuerda, la primera edición del Festival Viaje al Sur se sucedió en el 2017. Desde entonces se presentaron Tobogán Andaluz (Argentina), Fármacos (Chile), Luca Bocci (Argentina), Francisco Victoria (Chile), Perras On The Beach (Argentina), Valdes (Argentina) y Planeta No (Chile).

El evento se llevará a cabo en el C.C. Festiva (Av. Alfonso Ugarte 1439). Entradas disponibles en Joinnus, desde S/ 35 hasta S/ 50.