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La cantante Shakira durante el primero de sus conciertos ofrecido en el Macondo Park del Recinto Iberdrola Music, en Madrid, el 18 de septiembre de 2026. (Juanjo Martín / EFE)
La cantante Shakira durante el primero de sus conciertos ofrecido en el Macondo Park del Recinto Iberdrola Music, en Madrid, el 18 de septiembre de 2026. (Juanjo Martín / EFE)
/ Juanjo Martín
Por Agencia EFE

Shakira y Maluma volvieron a grabar juntos y Feid publicó ‘El club de las 19 flores’, en una semana de novedades de música latina que completan la unión de Lupita Infante y Chiquis, el merengue de Elvis Crespo con Beéle, el tributo a Vicente Fernández, el pop tropical de Pedro Capó y un salsero Gian Marco.

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