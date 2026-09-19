Shakira y Maluma volvieron a grabar juntos y Feid publicó ‘El club de las 19 flores’, en una semana de novedades de música latina que completan la unión de Lupita Infante y Chiquis, el merengue de Elvis Crespo con Beéle, el tributo a Vicente Fernández, el pop tropical de Pedro Capó y un salsero Gian Marco.

Shakira y Maluma se reencuentran en el merengue

Los colombianos Shakira y Maluma publicaron ‘Agua’, un merengue sobre el deseo y la atracción. Es su cuarta canción juntos, después de ‘Chantaje’ y ‘Trap’, las dos del álbum ‘El Dorado’ (2017), y de ‘Clandestino’ (2018). El tema salió la víspera del primero de los doce conciertos que Shakira ofrecerá en Madrid con la gira ‘Las mujeres ya no lloran’.

Feid entrega el segundo capítulo de su saga

Feid publicó ‘El club de las 19 flores’, ocho canciones que forman el segundo de los cuatro discos de su saga ‘El Green Print’, iniciada en marzo con ‘Feid vs Ferxxo’. Canta con artistas como Yandel, Bad Gyal y Vicente García. El colombiano lo aplazó desde el 19 de agosto, el día que cumplió 34 años, por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia nueve días antes.

Lupita Infante y Chiquis, unidas en el despecho

Lupita Infante se une a Chiquis en el catártico himno femenino ‘Con una, dos o tres’. “Es una canción precisamente para cuando sientes el despecho de perder esa relación que en ese momento estás consciente que te va a doler, pero sabes que ese sufrimiento no va a durar para siempre”, expresa Infante.

Elvis Crespo repite con Beéle

El puertorriqueño Elvis Crespo estrenó ‘Pa’ bailar’ con el colombiano Beéle, un merengue cruzado con afrobeat sobre un cortejo que se toma su tiempo. Es la segunda vez que coinciden, después del tema navideño ‘La patadita’, que publicaron en diciembre. El vídeo se rodó en Madrid. Crespo, autor de ‘Suavemente’, la cantó por primera vez el 3 de septiembre en los Premios Juventud, en Marbella (España).

Vicente Fernández vuelve a cantar a dúo

La familia de Vicente Fernández publicó el martes, víspera de la fiesta nacional mexicana, ‘Tributo al rey con banda (Grandes duetos) Vol. 2’. Son diez temas en los que la voz del cantante, muerto en 2021, se cruza con la de Banda MS, Ana Bárbara y el también fallecido Joan Sebastian. Su hijo Vicente Jr., productor ejecutivo, recalcó que no se usó inteligencia artificial: cada invitado grabó sobre los másteres originales.

Pedro Capó canta su vuelta a la isla

El puertorriqueño Pedro Capó estrenó ‘Caer y levantarse’, un pop tropical con percusión boricua y salsa que escribió después de volver a vivir en la isla. Es el primer sencillo de un disco todavía sin fecha y el vídeo se grabó en Río Piedras (San Juan), por los lugares de su vida diaria. Capó ganó el Latin Grammy a la canción del año en 2019 con ‘Calma’.

Gian Marco se adentra en la salsa

El cantautor peruano Gian Marco presenta ‘Dime qué más’, segundo sencillo de su próximo álbum ‘Bajo la manga’, en el que se adentra en una fusión tropical con esencia salsera que pone el ritmo en primer plano sin perder la sensibilidad que caracteriza sus composiciones.

Esaú Ortiz cruza el corrido con la electrónica

El mexicano Esaú Ortiz estrenó ‘Sábado de noche’ junto con Luis R. Conriquez, ELMANU GOMEZ y Joel De La P. El tema combina pop, electrónica y ritmos urbanos para contar una noche de fiesta. Ortiz empezó escribiendo para otros y suya es ‘De fresa y coco’, que grabó Conriquez. Llama ‘retrobélico’ a la mezcla de corridos con funk y música disco que ensaya desde su segundo álbum, ‘Discontrol’.

Yendry convierte su emigración en un disco

La cantante dominicana Yendry, criada en Italia desde los tres años, publicó ‘Como agua’, su primer álbum. Son trece canciones sobre la emigración, la identidad y la reconciliación con su padre, al que conoció a los 18 años. Se dio a conocer en 2012 en el programa ‘X Factor’ italiano y grabó después con J Balvin y Damian Marley. El disco va del merengue al flamenco.

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