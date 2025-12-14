El cantante y guitarrista Carlos Suárez, integrante de Mi Mejor Amigo Scott, sufrió una descarga eléctrica durante una reciente presentación el local Quilca del Centro de Lima. El incidente ocurrió en pleno show y generó momentos de preocupación entre los asistentes.

Según se puede ver en un video publicado en redes sociales, el músico recibió la descarga mientras tocaba su instrumento, presuntamente por una falla eléctrica en el escenario.

Afortunadamente, el diagnóstico fue favorable: el cantante, cuyo sobrenombre es ‘Mono’, solo presentó quemaduras leves, sin mayores complicaciones para su salud. El artista se encuentra estable y fuera de peligro.

Tras lo sucedido, el músico se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje de tranquilidad para sus familiares y amigos.

“Chicos, ya estoy en el hospital. Estoy estable, no hubo heridas graves, nada más dos quemaduras. Gracias por su preocupación”, escribió en sus stories de Instagram.

Vocalista de Mi mejor amigo Scott sufrió descarga eléctrica durante concierto en Quilca. (Foto: Captura de IG)

MÁS INFORMACIÓN: Flor Pucarina vuelve a los escenarios con espectáculo impulsado con inteligencia artificial

Como se recuerda, una situación similar se vivió durante el Festi Rock Perú en julio pasado, cuando el bajista Mariano Saettone, del grupo Cometa a la Deriva, fue impactado por una fuerte descarga eléctrica mientras manipulaba su instrumento en pleno escenario.

Tras recibir atención en el hospital, donde presentó complicaciones respiratorias, el músico fue dado de alta y confirmó en sus redes sociales que se recuperaba en su hogar, aunque aún estaba conmocionado por el lamentable suceso.