My Chemical Romance se presentará este domingo 25 de enero en el Estadio Nacional de Lima. El concierto contará con The Hives como banda invitada. (Foto: Difusión)

A comienzos de los años 2000, un ilustrador freelance intenta vender una serie animada a Cartoon Network. Se llama “The Breakfast Monkey”, pero el proyecto es rechazado por Adult Swim. Gerard Way acepta entonces un trabajo diseñando juguetes; dibuja durante el día y toca música por las noches. Todavía no canta frente a multitudes ni piensa en escenarios. Piensa en personajes, atmósferas, climas. Esa formación visual —más cercana al storyboard que al rock— sería decisiva cuando, poco después, decida dejar ese empleo y salir de gira con una banda con un nombre aún en borrador: My Chemical Romance.

