A través de sus redes sociales, My Chemical Romance anunció su regreso a los escenarios, lo que ha generado una gran expectativa en sus fieles fanáticos.

El retorno de la banda está programado para el 20 de diciembre de 2019. Será un único show en Los Ángeles y las entradas ya están a la venta.

Llama la atención que los chicos de My Chemical Romancehayan escogido Halloween para anunciar su retorno a los escenarios.

Hay que recordar que la última presentación de la banda se dio en el Bamboozle Festival en el 2012, por lo que se espera un lleno total en su vuelta a los escenarios.

Cabe señalar que si bien la separación se confirmó en 2013, sus integrantes realizaron proyectos por su cuenta. Incluso, Frank Iero estuvo en Perú con su proyecto “The future violents”.

“Helena”, “I’m not okay”, “Welcome to the black parade” y “NaNaNa”, son algunos de los temas que sonarán en el regreso de My Chemical Romance.

Solo queda esperar si la banda se anima a realizar más conciertos, sobre todo, en Latinoamérica, donde podía incluir a Perú como una plaza a visitar.

Like Phantoms Forever...

Tickets on Sale Friday 11/1/19 at 12:00 PM Pacifichttps://t.co/2YL9zhCflN pic.twitter.com/X4BMzRUBqT — My Chemical Romance (@MCRofficial) October 31, 2019