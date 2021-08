Conforme a los criterios de Saber más

La pandemia del COVID-19 no ha sido un impedimento para que Myriam Hernández siga con el proyecto de lanzar su décimo disco de estudio, que en esta ocasión incluirá 11 canciones producidas por Jacobo Calderón, con quien conectó a través de Instagram para enrumbar esta travesía. Hernández y Calderón empezaron con el disco “Sinergia” en enero del 2020, pero tuvieron que trasladar el trabajo a la virtualidad debido a la pandemia. Ella desde Chile y él desde España.

En diálogo con El Comercio, Myriam comentó que este nuevo disco –el primero en diez años- tiene muchos matices. “Tiene canciones preciosas, rítmicas. He seguido mi línea de cantarle al amor en diferentes ritmos. En baladas, en canciones más pop, con un refrescar de sonidos más actuales”.

El camino no ha sido fácil para la artista, porque en estos años no encontraba canciones que la enamoraran por completo para hacer un nuevo álbum. “No puedo grabar algo que no me gusta, por eso esperé”, resaltó.

Encontrarse con Jacobo fue la señal para continuar con el proyecto que tenía planeado. “Empezamos a trabajar y yo tenía la incertidumbre de si me iban a gustar las canciones, pero la primera que me llegó me enamoró por completo. Trabajamos a través de videollamadas y grabamos la primera etapa del disco con 5 canciones en enero del año pasado y tuvimos que parar por pandemia. En abril (del 2021) logramos grabar la segunda etapa en Miami”, resaltó.

“Cuando subió la primera canción a las plataformas estaba muy emocionada al nivel de lágrimas, muy contenta, muy feliz”, destacó la intérprete.

El primer sencillo de “Sinergia” es “Hasta ahora”, compuesto por Jacobo -hijo de Juan Carlos Calderón con quien Myriam Hernández grabó su tercer álbum en 1992-. La canción habla del empoderamiento femenino, mensaje que la cantante chilena desea transmitir. “Ese poder femenino que ayude a la mujer a salir de donde está, de una relación tóxica o violencia intrafamiliar. Consideraba importante ayudar con un mensaje musical”.

Myriam desea dejar huella, y ese es el mensaje que deja con su último sencillo. “Ha sido muy bien recibido por muchas mujeres que me han escrito por Instagram con mensajes muy lindos diciendo que les ha gustado mucho la canción y que las ha ayudado”, dijo.

Estas tres décadas de carrera musical le ha permitido gozar de la vida y los escenarios. “Me siento feliz de la evolución que he tenido como mujer, como artista, y como persona en general porque he sido capaz de mantener una carrera y una familia. Tengo 29 años de matrimonio y 2 hijos maravillosos. Como familia nos apoyamos muchísimo. Todos estos años es un cúmulo de experiencias, vivencias, de compartir con familia, escenarios, público. Es un crecimiento permanente”.

De regreso a los escenarios

En octubre de este año, Myriam Hernández retomará los conciertos presenciales con su gira “Sinergia” por once ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Miami, Connecticut, New Jersey, entre otros; así como en Puerto Rico y República Dominicana.

El repertorio del show incluirá éxitos como ‘Te pareces tanto a él’, ‘Peligroso amor’, ‘Huele a peligro’ y ‘El hombre que yo amo’, además de las nuevas canciones del álbum “Sinergia”. “Estamos preparando muchísimo en tanto a visuales, iluminación, nuevos arreglos para las canciones clásicas de siempre más las canciones que van a estar incluidas de este álbum”, dijo.

La intérprete señaló que el próximo año espera traer su show al Perú y otros países de Latinoamérica. Hernández también pidió a sus fans peruanos que la esperen. “Estoy feliz por el apoyo que he tenido hasta ahora. Me han escrito mucho felicitándome por mi nueva canción. Espero, Dios mediante, se de todo para poder realizar conciertos en Perú”.

Para ello, la cantante chilena Myriam Hernández indicó que todos debemos seguir cuidándonos. “Estamos volviendo de a poquitos a la normalidad, pero hay que seguir cuidándonos. Lo más importante es seguir teniendo fe, darnos cuenta que lo más importante es la salud y el amor. Esta pandemia lo ha dejado sumamente claro y ojalá que con esos valores salgamos como una sociedad distinta, con más respeto, con más conciencia y con más amor y unión también”, finalizó.

