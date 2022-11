La cantante peruana Nalú lanzó su nueva canción “Así Soy Yo”, donde -acompañada de ritmos urbanos- busca enfrentar los estereotipos que menosprecian a la mujer y deja en claro que cada una es distinta y no debe regirse a lo que trata de imponer la sociedad.

“Como mujer en muchas oportunidades me han querido encasillar bajo un estereotipo que no me representa, y yo estoy orgullosa de quién soy y no tengo miedo de mostrarlo, como lo digo en la letra de mi nueva canción”, comentó Nalú en un comunicado de prensa. “Lamentablemente todavía vivimos en una época donde los estereotipos contra la mujer siguen haciendo mucho daño, pero me alegra ver que cada vez hay más iniciativas para cambiar esta realidad”, agregó.

El videoclip de “Así soy yo” fue dirigido por Gustavo de la Torre Casal de Pasaje 18 y muestra a la artista en distintas facetas: científica, ejecutiva, artista e, incluso, en pijama; mostrando así lo que sucede en su vida real después de bajarse del escenario. Al cierre de esta nota, la publicación supera las 120 mil visualizaciones.

“¡La grabación del video fue muy entretenida! Estuve muy emocionada desde el inicio, ya que todos los personajes verdaderamente me representan en mis distintas facetas. A veces las personas piensan que los artistas no saben hacer nada más que cantar y yo tengo una vida paralela con mi carrera de ingeniera biotecnóloga y veo la gestión general de mi proyecto. Puede llegar a ser un poco agotador, pero sigo haciendo las dos cosas porque verdaderamente me apasionan”, finalizó la cantante peruana.

Cabe recordar que el primer sencillo publicado por Nalú fue “SLOW”, canción que ya cuenta con más de 300 mil visitas en el videoclip oficial publicado en YouTube, donde participa el actor Luis Baca.