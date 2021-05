Natalia Lafourcade, reciente ganadora de dos Grammy Latino y un Grammy Award por el primer volumen de “Un canto por México”, estrenó una nueva versión de la canción “Tú sí sabes quererme” en colaboración con Rubén Blades y Mare Advertencia.

La nueva versión de “Tú sí sabes quererme” formará parte del álbum “Un canto por México VOL. II”. Así lo anunció la compositora mexicana a través de un extenso mensaje publicado en redes sociales.

“Esta canción la escribí hace algunos años para que formara parte de ‘Musas’ (un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos), y justamente habla del buen amor, el que se vive en libertad y es bien correspondido, el amor que florece sin miedos ni cadenas, el amor que acepta, siente, comparte, se expande y vuela”, expresó la artista de 37 años.

En otra parte de su texto en Instagram, la cantante contó cómo nació la idea de colaborar con el reconocido salsero Rubén Blades.

“Hace algunos años, en 2017, compartí este tema en la ceremonia de los Latin Grammy en Las Vegas. El destino movió sus hilos pues mi lugar entre el público estaba junto al del maestro Rubén Blades. Y de pronto el señor volteó, me dio la mano, un abrazo y me dijo lo mucho que le gustaba esta canción. Yo no supe qué decir, me quedé muda tratando de mantener la calma, apenas alcancé a decir: ‘por favor maestro, un día cantemos juntos’ y en ese preciso instante, anunciaron que Rubén Blades había ganado el Grammy al mejor álbum de salsa. Entonces me dio otro abrazo veloz y subió al escenario feliz a recibir su reconocimiento. Años más tarde, tengo la dicha de invitarlo y que él acepte colaborar con su enorme talento y presencia en este proyecto musical. Uniéndose así a esta importante causa y gran familia”, narró.

Finalmente, Lafourcade confesó su admiración por Mare Advertencia, “una mujer oaxaqueña, poeta, rapera, activista, feminista, guerrera de su palabra y pensamiento, guerrera de su comunidad”, en palabras de Natalia.

“Escuché su música una tarde mientras navegaba por las plataformas musicales y escucharla me llevó a ver un pequeño documental acerca de su vida, sus principios, sus inquietudes e importante labor para su comunidad, el mundo del hip-hop y la poesía de protesta. Escucharla hablar me llenó de inspiración, es una de las tantas artistas emergentes que admiro profundamente y siento, tienen un mensaje poderoso para compartir. Estoy muy agradecida porque Mare también aceptó venir a esta familia”, concluyó.

