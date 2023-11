¡Tres veces premiada! La cantautora mexicana Natalia Lafourcade obtuve un triple reconocimiento en la vigésimo cuarta edición de los premios Latin Grammy 2023.

Durante la gala, que se llevó a cabo el jueves 16 de noviembre en la ciudad de Sevilla (España), Lafourcade ganó tres premios Grammy Latino por su disco “De todas las flores” en las categorías de “Grabación del año”, “Mejor álbum cantautor” y “Mejor canción cantautor”.

En ese sentido, sus colegas, los cantantes Jorge Drexler y Julieta Venegas presentaron los trofeos de la artista mexicana. A su vez, Natalia publicó en redes sociales una extensa publicación agradeciendo su logro.

“Este es el disco más personal que hice en un momento en el que me sentía toda rota, no sabía no por dónde empezar y la música me volvió a enseñar su poder medicinal”, comentó Lafourcade al recibir las distinciones de la Academia.

Asimismo, en sus redes sociales, Natalia dedicó su agradecimiento al equipo con el que produjo su disco, entre ellos el cantante y productor Adan Jodorowsky, el sonidista Gerardo “Jerry” Ordonez, el músico David Aguilar y otros.

“Estoy que sigo sin creerlo y quiero decir tantas cosas a la vez que no encuentro las palabras apropiadas. Ha sido tanto camino tanto trabajo y la familia es realmente grande”, indicó la cantante.





Sobre “De todas las flores”





“De todas las flores” es un disco que contiene 12 canciones, las cuales son un viaje introspectivo de Natalia Lafourcade. Una de sus canciones fue inspirada en la montaña Auzangate, ubicada en Cusco. Además, su álbum vino con la publicación de un podcast que relataba los detalles de la producción de sus canciones.

“Cuando terminé este disco estaba impresionada por el nivel de intimidad que contenía, y eso fue para mí un vértigo. Un año después de haberlo sacado, considero la música mi maestra y mi jefa”, dijo. “He aprendido a conectar conmigo mismo, con esa parte que tenía olvidada”, añadió.





Sobre los Latin Grammy 2023





La vigésimo cuarta edición de los premios Latin Grammy 2023, se realizó en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.

La producción del evento está a cargo de RTVE y Univisión, por otro lado, las actrices Paz Vega y Roselyn Sánchez fueron las responsables de la conducción, así como los cantantes Sebastián Yatra y Danna Paola.

Entre los artistas invitados están Rosalía, Shakira, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Laura Pausini entre otros, esta última fue reconocida como Persona del Año 2023.