La cantautora mexicana Natalia Lafourcade indicó que la montaña Ausangate, ubicada en Cusco a más de seis mil metros por encima del mar, representó un alivio e inspiración de nuevas melodías que incluyó en su álbum “De todas las flores” (2022).

“Perú fue una gran inspiración. […] La montaña de Perú (Ausangate) me alivió, me sanó, me dio tantas cosas, entre ellas canciones, y ahora me toca volver a esa tierra a devolver esas canciones que nacieron ahí”, narró Lafourcade para el diario Perú 21.

Natalia Lafourcade y su regreso al Perú

Con gratitud y emoción, la cantante Natalia Lafourcade regresará a Perú este 20 de agosto para interpretar los éxitos de su álbum “De todas las flores” (2022). Cabe precisar que, con este nuevo disco, la intérprete también retorna sus presentaciones en vivo.

Me di cuenta de que extrañaba mucho tocar y estar en un escenario. He sentido mucha gratitud y me doy cuenta de que existe una relación con el público, una complicidad. Es como un abrazo, como cuando ves a un amigo después de muchos años y dices: “¡Qué gusto verte!”, complementó.

¿Cómo fue la visita de Natalia Lafourcade a la montaña Ausangate?

Natalia Lafourcade relató en su podcast De todas las flores que antes de su visita al Cusco, ella tenía visiones de montañas. Con ese deseo, un amigo le recomendó internarse en los andes peruanos, en donde conoció el imponente Ausangate.

Es así que tras quedar impresionada por la belleza de los paisajes, Lafourcade compuso Llévame viento.

“Fue un momento muy impactante y emotivo para mí, todos en silencio escuchando un viento que calaba hasta los huesos”, contó Natalia acerca de su paso por Ausangate.

Sobre el concierto de Natalia Lafourcade

Natalia Lafourcade se presentará el 20 de agosto en el Circuito Militar Sede Salaverry, las entradas están a la venta en la página web de Joinnus.

La cantautora interpretará las canciones de su disco De todas las flores, el mismo que un podcast producido y narrado por Natalia que se puede escuchar en Spotify.