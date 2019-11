Tras dejar de lado sus inseguridades, Nataniel Sánchez debutó en la escena musical junto al cantante Daniel de Guevara con “Tú y yo", balada romántica que describe la gran conexión que existe entre sus protagonistas en la vida real. “Con Daniel no necesito hablar, nos entendemos más mirándonos", destaca la actriz.

Sánchez y De Guevara se conocieron en el escenario de “Mamma Mía”, puesta en escena producida por Los Productores. Daniel formaba del equipo de dirección vocal y Nataniel del elenco actoral. La amistad surgió de inmediato.

“Nos conocimos en un musical, donde ella actuaba y yo hacía de coach. Le propuse grabar un tema juntos porque es súper talentosa y tiene buen oído. Le enseñé ‘Tu y yo’ y comenzó nuestra aventura con la música", señala Daniel.

“A través de ‘Mamma Mía’ descubrí que podía desarrollar ese lado artístico. Me metí a clases de canto y decidí lanzarme gracias al apoyo de Daniel. Sé que me falta mucho y que la técnica es importante, pero lo estoy disfrutando y la conexión que tenemos es impresionante", agrega Nataniel.

-¿La letra está inspirada en la relación que los une?

DANIEL: El tema que quería hacer con Nataniel era otro, pero después de mostrarle ‘Tú y yo’ a mi productor decidimos juntos que ese era el indicado para cantar con ella porque habla una conexión especial con una persona que valoras, que es lo que tenemos nosotros.

NATANIEL: La letra me encanta porque la puede escuchar desde un niño hasta un adulto, algo que siempre busco en lo que hago.

-Nataniel, ¿“Tú y yo” marca el inicio de una carrera musical?

Quiero seguir mejorando como cantante porque quiero ser una artista completa, pero no es el inicio de una carrera musical porque la música siempre ha estado en mi vida. Es verdad que Daniel me ha dado la oportunidad de acercarme más a ella porque me ayudó a creer que lo podía lograr.

DANIEL: Y ella me ayudó a mí en la parte gráfica, visual. Se encargó de pulir y dirigir un poco el video que grabamos juntos.

-¿Y esa gran conexión que tienen es solo amical?

NATANIEL: Somos amigos, nosotros rompemos esa idea de que solo se puede tener una conexión bonita con la pareja. Sí puede existir una verdadera amistad entre un hombre y una mujer. Cuando me despido de Daniel, le digo “te quiero” porque es algo que siento. Y así me despido de todos mis amigos porque quiero que lo sepan.

-¿Planean grabar juntos otro tema?

NATANIEL: Todavía no lo sé, Daniel sí tiene un plan en su carrera, él sí va a seguir componiendo canciones, pero ya veremos qué pasa conmigo más adelante, ahora debo regresar a España para seguir con mis estudios.