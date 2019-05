Natti Natasha habla por primera vez sobre críticas por cantarle a niños en hospital

Natti Natasha ha logrado combinar en medida perfecta lo sensual con lo tierno. Y esa mixtura le ha llevado a ser una de las exponentes femeninas de música urbana más importantes de la industria, con seguidores de todas las edad, incluyendo niños.

►Natti Natasha: "El reggaetón no es una moda, llegó para quedarse" |

►Natti Natasha llegó a Lima y compartió este mensaje con sus fans



A fines del 2018, la cantante dominicana de 33 años, durante su estadía en Ecuador, visitó un hospital para alegrarles el día a un grupo de niños pacientes de cáncer, a quienes les cantó el tema "Sin Pijama". Sin embargo, esta iniciativa de Natti Natasha no fue bien recibida por algunos cibernautas, que llenaron las redes de críticas y comentarios negativos.

Sobre este hecho, la artista dominicana se pronunció en entrevista con El Comercio. Aclaró que solo buscó alegrarles la vida a esos menores y que nada de lo que se vio fue planificado.

¿Aquel incidente te dejó alguna lección?

La lección debió ser para quienes criticaron. Nada fue planificado, yo no fui a cantar, ni esa, ni ninguna otra canción. Fui a apoyar porque me encontraba en la ciudad. Ellos (los niños) me pidieron la canción y no pude decirles que no, además, ya la estaban cantando. No sé si hice bien o mal. Y pueden criticarme, si desean, pero esas personas que me critican deben darse un tiempo para ir a esos lugares y llevar amor. Hay niños que están solos y necesitan que los visiten.

Natti Natasha llegó a Lima para promocionar "Oh Daddy", versión de "Donna", el clásico tema de Ritchie Valens, que escribió con Dady Yankee.

"Siempre he sido fanática de Ritchie Valens y de esa canción, por eso decidí hacer el tema. Me encanta el ritmo, me llama mucho la atención", señaló.

Antes de abocarse de lleno a la música urbana, Natti Natasha incursionó en la bachata, el pop y la balada. Actualmente, pese al buen momento que atraviesa, confiesa que le gustaría grabar una salsa con Marc Anthony.

"Siempre lo he admirado muchísimo, me encantaría cantar con él, también me gustaría hacer algo para el mercado inglés", aclaró.



EL DATO

Aprovechando su visita a Lima, Natti Natasha ofrecerá una presentación este sábado en Chimbote.