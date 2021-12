A la llegada de esta mágica época navideña, el K-pop se sigue haciendo presente en las principales listas de reproducción. La industria surcoreana nos ofrece una vez más, melodías de temática navideña con distintos enfoques como romance, alegría, magia, melancolía y más. Un variado reportorio que recolectamos en lo siguientes párrafos.

Por si aún no estás en un ánimo navideño, estas canciones te ayudarán a disfrutar de esta agradable y dulce época llena de villancicos, galletas de jengibre, muérdagos, renos y chocolate caliente.

Desde luego si eres fanática/o del K-pop, no puedes perderte esta lista de canciones que BTS, Twice, EXO, Stray Kids, Girls Generation y otros artistas renombrados han preparado para esta época especial:

1. BTS - Butter (Holiday Remix)

La boyband más mencionada y conocida del momento encabeza nuestra lista con su reciente lanzamiento. Hasta el momento, la canción ha superado los 6M de reproducciones.

BTS aprovechó para compartir con ARMY un video coreografía de la nueva versión de Butter:

2. BTS - A typical idols christmas

Si eres de las/los ARMY más antiguos, le tendrás un cariño especial a esta canción “A typical idols christmas” que BTS presentó en sus inicios (2013):

3. TWICE - Merry & Happy

La girlband intérprete de “What is love?” nos presenta su repertorio navideño con el título “Merry & Happy”, su MV lleno de colores y una melodía alegre y navideña te mantendrá expectante de esta temporada del año:

4. EXO - Miracles in December y The First Snow

La boyband chino-surcoreana formada por S.M. Entertainment tiene dos títulos que puedes disfrutar en temporada navideña. El primero es Miracles in December (2013), una canción infaltable en tu playlist, a pesar de ser lo contrario a un villancico, esta balada melancólica sigue conmoviendo al público con la interpretación y voces de los integrantes.

La segunda opción que nos ofrece EXO es “The First Snow” estrenada también en el 2013, formando parte del álbum del mismo nombre “Miracles in December”. Esta melodía dulce y ligera es más que adecuada para nochebuena. Otro título que vale la pena mencionar es “What I want for Christmas”.

5. Jimin - Christmas Love

El integrante y bailarín de BTS, Park Jimin lanzó “Christmas Love”. Su dulce y peculiar voz hacen de esta melodía romántica, una animada y excelente opción para agregar al playlist navideño mientras decoras el hogar.

6. Stray Kids - Christmas EveL

El octeto surcoreano formado por JYP Entertainment en el 2017, nos brinda una opción diferente de las demás pero mantienen la temática navideña. Si lo tuyo es el k-pop con inclinaciones al hip hop y electrónica, no dudes en agregar Christmas EveL a tu lista.





7. GOT7 - Miracle

El septeto también formado por la discográfica JYP Entertainment presentaron en el 2018, “Miracle”. Esta cálida y emotiva presentación no podría quedar mejor en épocas navideñas. GOT7 promete traer todos esos buenos recuerdos de navidades pasadas con Miracle.

8. Girls Generation TTS - Dear Santa

La primera subunidad de la exitosa girlband, conformada por el trío: Taeyeon, Tiffany y Seohyun nos ofrecen Dear Santa, siendo esta una de las interpretaciones más entrañables para esta época y un “must” en tu playlist navideña. La alegre y contagiosa melodía llenará cualquier lugar de espíritu navideño.

9. V ft Peakboy - Snowflower

V, integrante de BTS, al igual que Jimin lanzó una canción navideña llamada “Snowflower” en el 2020. El idol estaría preparando una segunda canción navideña de la cual no se conoce el lanzamiento pero hemos podido escuchar a través de sus historias en Instagram, por mientras podemos disfrutar de “Snowflower”.

La melodía es muy característica de Taehyung, y algo diferente de las vibras navideñas pero no pierde la esencia cálida y mágica. Si eres de los que les gusta innovar en lo clásico, no puedes perderte Snowflower.

