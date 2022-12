Faltan pocos días para la llegada de la Navidad y se empieza con los preparativos. Sin embargo, el público siempre encontrará el tiempo para realizar alguna actividad distinta: asistir a un concierto o ver una obra de teatro; incluso asistir a la casa de Papa Noel junto a los más pequeños de casa.

Por ello, y tras dos años marcados por la COVID-19, aquí dejamos una lista con distintas actividades que se pueden disfrutar en familia durante el fin de semana de Navidad:

“Noche Buena Beatle” - 23 de diciembre

La agrupación peruana Beatbang llevará a cabo su último show del año. El evento “Noche Buena Beatle” se realizará el próximo viernes 23 de diciembre en el local Rock And Pez de Miraflores y reunirá los mejores éxitos de la exitosa banda británica The Beatles. El concierto tendrá una duración aproximada de dos horas.

los músicos nacionales Iván Mindreau (batería), David Durán (guitarra y voz), Giussepe Rivas (guitarra y voz), Daniel Reátegui (bajo, piano y voz) y Dennis Carranza (teclados y percusión menor) interpretarán famosos temas como “I Saw Her Standing There”, “Twist And Shout”, “Hey Jude”, “Here Comes The Sun”, “She loves you” y “Let it be”.

“Clásicos de Navidad” - 21 y 22 de diciembre

El Coro Nacional del Perú realizará el concierto “Clásicos de Navidad”, que incluye un repertorio navideño peruano y clásicos villancicos. El evento se llevará a cabo en el Gran Teatro Nacional durante una hora aproximadamente; aunque el público también puede disfrutarlo desde casa a través de la transmisión en vivo en Facebook.

Brunella Torpoco – 25 de diciembre

La salsera peruana Brunella Torpoco ofrecerá un espectáculo este domingo 25 de diciembre para celebrar la navidad en el local Cardano. Ella estará acompañada por otros artistas como JP el chamaco, Los Barraza, Barrio Fino y Maryto, entre otros. Las entradas para el concierto están disponibles a través de la plataforma digital Joinnus.

“Felices fiestas” con Grupo 5 – 25 y 26 de diciembre

La agrupación de cumbia Grupo 5 ofrecerá dos conciertos durante este fin de semana de Navidad. Es así que sus seguidores de Piura podrán disfrutar de la presentación que se realizará el domingo 25 de diciembre en el Casino Central; mientras que el lunes 26 brindarán un show musical en el Estadio Municipal de Bellavista (Piura).

“Gala de Navidad” – 21 de diciembre

El Teatro Manuel Ascencio Segura será el escenario para que el Ballet Folclórico Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario y el Coro Nacional de Niños realicen su presentación por Navidad. El espectáculo es una propuesta que une la danza, la música y la historia de nuestro país.

“Cascanueces” - 23 de diciembre

El Ballet Municipal de Lima ofrece el espectáculo “Cascanueces”, la versión completa del ballet clásico navideño. En esta presentación, Clara y su muñeco Cascanueces viajarán a un mundo de fantasía, enfrentándose al Rey Ratón y su ejército. En el camino, disfrutarán el reino de los dulces junto a mágicos personajes llenos de color y ensueño. Las entradas para el show de este viernes 23 de diciembre están a la venta en Teleticket.

Espectáculos dirigidos a niños

¿Dónde Está El Trineo? - hasta el 26 de diciembre

El show infantil “¿Dónde Está El Trineo?” protagonizado por Guadalupe Farfán, Gonzalo Candela y Marco Flores se realiza en el Teatro Auditorio Miraflores hasta el lunes 26 de diciembre. La presentación está llena de Acrobacias, contorsionismo, magia, juegos, musicales y mucho más. Las entradas están a la venta en Joinnus.

Y dónde está Santa: El musical – 23 de diciembre

El Teatro Plaza Norte es el lugar escogido para presentar la obra “Y dónde está Santa: El musical”, la cual tendrá canciones, coreografías y una gran historia navideña. Maju Mantilla, Janet Barboza, Joselito Carrera, Priscila Espinoza, Sebastián Stimman y Luis Salas son algunos de los actores que participarán en el show. Aún quedan entradas disponibles a través de Joinnus.

La casa de Papa Noel – hasta 23 de diciembre

Los más pequeños, junto a sus familias, tendrá la oportunidad de conocer la casa de Papa Noel, ubicada en la Casa Prado de Miraflores. Ahí podrán encontrar el centro de operaciones de Papa Noel, la fábrica de juguetes, el cuarto de Rodolfo el Reno y la cocina de Mamá Noela; asimismo, verán a los cascanueces, la reina del hielo y el grinch, entre otras sorpresas. Entradas en Entradaya.com.pe