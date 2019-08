Naysha: la inspiradora historia de éxito de la la joven que cautivó con su charango en los Panamericanos

Esa simbiosis cómplice entre Naysha Montes y la música marcó el camino de la joven multiinstrumentalista. Tenía siete años de edad cuando tocó la zampoña y el bombo por primera vez, ante un reducido, pero exigente grupo de comensales de un restaurante. Y en aquella ocasión tal como ocurrió en los Juegos Panamericanos cuando nos hizo emocionar con el charango, no sintió temor porque "estaba preparada".

"Empecé a tocar instrumentos, como jugando, a los 7 años. Cuando no quería ensayar o me aprendía una canción, mi papá me compraba un pye de limón, y como me gustaban los pasteles, aprendí rápido. Lo primero que toqué fue 'Ojos azules'", recuerda la joven artista.

Una vez que Naysha aprendió a disfrutar de la música, formó con su padre Inti & Killa’, un dúo musical con el que recorrieron los más concurridos restaurantes de Chincha, llevando melodías peruanas y vendiendo accesorios andinos.

"Depués de tocar, vendíamos prendedores y llaveros que comprábamos en Lima. Yo tocaba el bombo y la zampoña, mi papá, el charango y la zampoña. Íbamos por Cerro Azul, Mala, San Luis y San Vicente. La gente nos trataba con cariño, nos fue bastante bien. Desde entonces, no volví a desligarme de la música", refiere la joven de 24 años.



Naysha y su padre. (Foto: archivo personal de Naysha)

A los 10 años de edad, Naysha irrumpió en el canto con notable éxito. Dejó de tocar en restaurantes, para cantar en eventos pequeños, siempre acompañada de su padre. Temas de ‘Los Kjarkas’ y ‘Alborada’, grupos emblemáticos del folclore latinoamericano, eran sus favoritos.

"Al principio no quería cantar porque soy bastante exigente y pensaba que no lo hacía bien, pero tomé clases en un taller de arte y cultura y la idea errónea que tenía, cambió. Desde ese día no he dejado de cantar ni de enamorarme de la música. Seguiré hasta el final cumpliendo con el compromiso que me llevó a hacer música de mi país", señala con orgullo.

DESPEGUE ARTÍSTICO

​

Naysha ya había cumplido doce años, cuando sus padres deciden mudarse a Mazamari, Junín. En ese lugar empezó a forjarse la historia de éxito de la joven artista. Grabó su primera producción discográfica "Contra viento y marea", nombre que decidió ponerle por las anécdotas y obstáculos que tuvo que afrontar para llegar a concretar dicho trabajo musical. En el disco confluyen ritmos como la saya, el huayno y la cumbia.



Naysha, la joven que encandiló con su charango en los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: José Rojas Bashe)

"La gente de Mazamari me recibió con mucho cariño, apoyaron mi disco, hicieron suyas mis canciones. Es un lugar al que amo mucho y volveré todas las veces que pueda", refiere.

Dispuesta a labrarse una carrera artística prometedora, Naysha viajó a Lima para estudiar música en la universidad y grabar su segunda producción discográfica, la cual lleva su nombre. Se trata del álbum más personal de la artista, pues refleja su estilo. "Soy yo en ese álbum", dice.



Naysha es de Cañete, tiene 24 años de edad. (Foto: José Rojas Bashe)

EN LA CÚSPIDE

​

En el camino, Naysha saboreó el triunfo y la derrota, pero nunca bajó la guardia, ni dejó de prepararse. Esperó paciente.

"No tenía idea de que algo como estar en la inauguración de los Juegos Panamericanos, me iba a pasar. El maestro Lucho Quequezana fue quien propuso a los directivos de la ceremonia mi participación, ellos estaban en busca de una chica que sepa tocar charango y pueda llegar a los jóvenes. La idea era comunicar que podemos hacer música peruana y fusionarla, sin perder la raíz y revalorando los ritmos tan diversos que tenemos", manifiesta.

Aquel día en el Estadio Nacional, Naysha cerró los ojos, como cuando tenía siete años y prefería no ver al público que tenía al frente. "Sentí mucha paz, estaba cómoda, pero también concentrada porque me había preparado. Cerré los ojos y pensé en Dios", finaliza.





Naysha en la clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Fuente: Canal oficial)

Naysha, artista multiinstrumentalista. (Foto: José Rojas Bashe)

EL DATO

“Nace de Mí” es el concierto de aniversario de la joven cantautora. Su segundo álbum cumple un año desde su estreno y este 31 de agosto se celebrará con un concierto diferente y muy especial con artistas invitados, en Jirón Cusco 446, Cercado de Lima.