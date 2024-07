Su reciente diagnóstico de TDAH explica varios números en la vida de Nelly Furtado: 5 giras mundiales, 13 discos producidos y más de 400 canciones compuestas, de las cuales solo 14 forman parte de su nuevo álbum “7″, el siguiente paso de una carrera musical que inició a los cuatro años, cantando a dúo con su madre en una iglesia de Canadá por el Día de Portugal.

“El TDAH hace que mi vida diaria sea muy desorganizada, me puede llevar horas tan solo empacar una simple maleta, pero en los estudios puedo escribir 10 canciones en solo 10 minutos. Mi cerebro funciona así, comprender ese hecho me ayudó a amarme un poco más”, menciona Furtado en una entrevista con El Comercio.

Ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las artistas más exitosas tanto de su país natal, Portugal.

Durante los cuatro años previos a la conclusión de su nuevo disco, de la gran cantidad de canciones que compuso para “7″, solo 14 fueron seleccionadas para ser parte de esta nueva faceta. No es pop, folk, rock u otros géneros donde la multifacética artista se aventuró a cantar. Es una nueva apuesta que no busca desprenderse de su trayectoria, sino ser la continuidad de una vida dedicada a la música.

En su primer álbum, Nelly Furtado estaba obsesionada con la música brasileña y buscaba fusionar varios estilos diferentes. Inspirada por su estancia en las Islas Azores de San Miguel, su álbum Folklore refleja la fusión de su estilo cultural insular. Posteriormente, en Loose, encontró inspiración en la conexión orgánica y la amistad con Timbaland, lo que le llevó a explorar profundamente esa relación. En Spirit Indestructible, se sintió inspirada por la humanidad y quiso expresar las lecciones aprendidas hasta ese momento.

Nelly Furtado y Juanes trabajaron juntos en el tema "Fotografía" y se juntaron una vez más para presentar el single "Gala y Dalí" bajo el sello discográficos de Universal Music.

Su siguiente proyecto, The Ride, marcó un interés en crear un álbum más alternativo, un deseo que materializó con la ayuda de John Congleton. Finalmente, en Mi Plan, Furtado se dedicó a explorar el pop en español, un género que siempre había admirado. Este proyecto le permitió colaborar extensamente con diversos artistas como Juanes o Calle 13.

“Este largo viaje me llevó a hacer este álbum, donde me inspiro de lo desconocido, lo que no había hecho, ni cantado o explorado con mi canto, descubriendo que hay más formas en las que puedo expresarme a través de mi voz sin perder la esencia de lo que soy”, explica Furtado.

Era digital

Con una hija de 20 años ayudándola a aventurarse en las redes sociales y explorar el gran espacio que estas pueden brindarle para la música, Furtado centró su atención en una tendencia que apareció en TikTok: el remix de su tema “Say It Right”. “Esto afectó mi forma de ver las cosas, me hice amiga del DJ que hizo el remix de mi canción en Tik Tok. Él cambió la canción para poder bailarla y que todos lo hagan, idea que no me disgusta; es una forma válida de darle más vida a la canción”, menciona Furtado.

Su nuevo sencillo “Corazón,” en colaboración con Bomba Estéreo, refleja también este espíritu renovado y de continua experimentación de la artista, quien desde su primer disco “Whoa, Nelly!” (2000) —etiquetado como “un álbum contra las princesas pop”— ya amenazaba con desafiar las convencionalidades previas a la era digital.

Nelly Furtado, la cantante portuguesa-canadiense, anunció el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio titulado "7", programado para el próximo 20 de septiembre. Como adelanto, publicó el sencillo "Corazón", realizado en colaboración con el grupo colombiano Bomba Estéreo.

Más que representar un número, “7″ es el recordatorio de su experiencia en los escenarios, lugar donde Furtado aún tiene mucho que hacer, como cantar nuevamente junto a Timbaland en Las Vegas, realizar nuevas giras y presentaciones donde pueda mezclar sus nuevos temas con los clásicos de su disco “Loose” (2006).

Para esta nueva etapa, el desafío es ella misma: reconfigurarse sin perderse, alterar su estilo, pero no su esencia, algo que luego de 25 años de trayectoria musical ha sabido hacer. “Estoy muy feliz con donde estoy, que es simplemente poder lanzar nueva música todo el tiempo, colaborar con un montón de nuevos artistas y hacer más remixes para disfrutar junto a las nuevas generaciones”, concluye.