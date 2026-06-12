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El concierto del pianista Nelson Goerner y la orquesta Festival Strings de Lucerne será el 28 de mayo. (Photo: Marco Borggreve)
El concierto del pianista Nelson Goerner y la orquesta Festival Strings de Lucerne será el 28 de mayo. (Photo: Marco Borggreve)
Por Ángel Navarro Quevedo

A simple vista, una partitura parece contenerlo todo: notas, silencios, indicaciones de tempo y matices. Sin embargo, para Nelson Goerner la verdadera música comienza donde termina lo escrito. Allí, en ese territorio intangible que escapa a las palabras y a los signos sobre el pentagrama, el pianista argentino encuentra el núcleo de su trabajo como intérprete, una visión que acompañará el recital que ofrecerá el próximo 15 de junio en el Teatro Manuel A. Segura.

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