Beyoncé lanza "Homecoming", su nuevo disco, con documental en Netflix

Beyoncé está de regreso. Sin aviso previo, la cantante lanzó en Netflix "Homecoming: A film by Beyoncé", un documental que acompaña el disco del mismo nombre, que registra en vivo su presentación en el festival Coachella.

Como ocurrió con "Lemonade" y "Everything is Love", la estadounidense optó por un lanzamiento silencioso y muy audiovisual.

►Beyoncé saluda a Oprah Winfrey por su cumpleaños | FOTOS

►Así se divirtió Beyoncé en el cumpleaños de Michael B. Jordan



"Homecoming: The Live Album" de Beyoncé cuenta con 40 canciones y está disponible en Tidal, el servicio de streaming de música de su esposo Jay-Z, al igual que el resto de plataformas como Spotify y Apple Music.

La lista de canciones incluye dos bonus tracks: su versión del single "Before I Let Go" de Frankie Beverly y Maze, así como el single "I Been On".

El audiovisual de Netflix narra el show de dos horas que realizó Beyoncé en Coachella 2018, en el cual la acompañaron Destiny's Child, Jay-Z, su hermana Solange y una banda de músicos junto a sus bailarines. Su presentación fue muy comentada y se convirtió en tendencia mundial con el hashtag #Beychella.

El nuevo documental de Beyoncé, está dirigido por ella y cuenta con imágenes del concierto así como ensayos y momentos en el backstage.

Cabe señalar que este nuevo disco de Beyoncé llega casi un año después de "Everything is Love" (2018), un disco colaborativo con su esposo Jay-Z, bajo el pseudónimo de “The Carters”.