Aunque cumplen 15 años, Barrio Calavera es un grupo de muchas edades. El más joven, ‘Winsho’ Hoyos, comenzó cuando tenía 18 años; el que pinta más canas, Aníbal Dávalos, ya tenía 37 cuando se juntaron. Una conjunción intergeneracional que, en retrospectiva, ellos ven como beneficiosa.

“Barrio es una banda que tiene integrantes que están en sus 30, en sus 40, y estoy yo que ahora tengo 52 años”, dice justamente Dávalos, bajista de la agrupación. “Cuando empezamos, yo ni siquiera estaba seguro de querer formar una banda. Pero pensaba que si lo hacía, tenía que durar. Porque me estaba jugando las finales”, agrega riendo.

‘Winsho’, en cambio, era el benjamín despreocupado de la collera. “Yo tenía 18 y a esa edad no piensas si vas a durar 15 años, 10 años o 1 año. Simplemente lo haces”, afirma el vocalista. Hoy, a sus 34 recién cumplidos, solo siente gratitud: “Yo era un chibolazo y ese factor generacional cumplió una función importante. A mí personalmente me encaminó. Yo lo siento así. Me formé como músico, pero sobre todo como persona”.

FIESTA PATRONAL

Junto a Hoyos y Dávalos, Barrio Calavera está compuesto por Pablo Begazo (guitarra), Mijail Palacios (batería y timbales) y Joao ‘Shaka’ Kahn (teclados). Su combinación de rock, ska, cumbia y otros ritmos los ha convertido en uno de los proyectos más energéticos de los escenarios, siempre congregando a gran número de fans que hacen reventar la fiesta en cada concierto.

Como el que ofrecerán el próximo 24 de setiembre en El Huaralino de Los Olivos, para celebrar el quinceañero con un festival que se las trae: allí estarán Mar de Copas, Chabelos, Pelo D’Ambrosio, Rossy War, Daniel F, Milena Warthon, Tourista, No Recomendable, Turbopótamos, Olaya Sound System, La Nueva Invasión, Cristina Valentina y La Pólvora.

“Tuvimos siempre la consigna de que sea un cartel diverso, que haya fiesta, que haya folclor –explica ‘Winsho’ sobre el nutrido grupo de artistas reunido–. Hay muchas bandas con las que hemos compartido escenario muchas veces en estos años. Y también otros grandes artistas con los que no hemos coincidido, como Pelo D’Ambrosio”. ¿No faltó algún exponente urbano o de reguetón, quizá? “Lo pensamos, lo quisimos, pero está muy caro (risas)”, responde el cantante.

Barrio Calavera, de izquierda a derecha: Mijail Palacios, Aníbal Dávalos, Joao Kahn, Pablo Begazo y 'Winsho' Hoyos. (Fotos: Barrio Calavera)

La elección del mítico El Huaralino, además, rompe con el típico circuito rockero de la capital. “Mucha gente nos escribe de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, porque tienen que movilizarse siempre hacia Barranco o al Centro de Lima, donde suele ocurrir todo. Ahora tienen la oportunidad de estar más cerca. Esta vez queremos ir por todos los puntos cardinales para llevar la fiesta de Barrio”, asegura Dávalos.

Eso sí, las celebraciones continuarán. Para el próximo año alistan el lanzamiento de un nuevo disco y salir en una gira internacional para llevar su alegría y su ritmo a otras latitudes. La cita en Los Olivos es solo la primera de lo que será su fiesta patronal, como ellos dicen. “Alisten los zapatos porque va a haber zapateo, y alisten los cuerpos porque también va a haber pogo. Habrá de todo”, aseguran. Están advertidos.

Sepa más… Celebración calavérica La fiesta concierto de Barrio Calavera será el sábado 24 de setiembre, desde la 1 p.m., en El Huaralino (Óvalo Naranjal, Panamericana Norte, Los Olivos). Entradas disponibles en Joinnus.com.