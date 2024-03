El cantante Niall Horan, conocido por haber formado parte de la agrupación One Direction, confirmó un concierto en Perú como parte de su gira “The Show Live On Tour”, que recorrerá diversos países de Latinoamérica. El intérprete de “Story of my life” llegará a la capital peruana para presentarse en el Estadio Nacional (Tribuna norte) el próximo 6 de octubre.

A través de sus redes sociales, Masterlive y Teleticket compartieron el afiche oficial del concierto de Niall Horan en el país. “Gracias al apasionado apoyo de sus fans este concierto, por fin, es una realidad”, es el mensaje que encabeza el anuncio.

“Por fin, Niall Horan en Perú, es una realidad. Gracias a los fans por sus constantes mensajes para hacer posible este logro”, añadió la publicación, donde se anuncia también el sorteo de 2 entradas dobles para el show.

En los siguientes párrafos encontrarás toda la información sobre el primer concierto de Niall Horan en Perú. Locación, entradas, precios y todo lo que necesitas saber sobre el show en la nota.

¿Cuándo y dónde se realizará el concierto de Niall Horan en Perú?

En su primera vez en Perú, el cantante irlandés presentará su espectáculo el domingo 6 de octubre en el Estadio Nacional (Tribuna norte), ubicado en la Vía Expresa Paseo de la República con Jr. Madre de Dios y Jr. Sebastián Barranca.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas?

Los fans peruanos podrán adquirir las entradas para el concierto de Niall Horan a través de la web de Teleticket. Habrá una preventa para clientes Interbank, que empezará este miércoles 6 de marzo, a partir de las 10 a.m.

¿Costo de las entradas?

Hasta el momento ni la producción ni Teleticket han revelado el costo de las entradas para el concierto de Niall Horan en Perú. Se estima que en las próximas horas se revelará dicha información.

Como se sabe, el artista irlandés, exintegrante de la boy band One Direction, visitará la región desde el mes de septiembre y abrirá su gira en México, visitando ciudades como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Luego, dará el salto a Latinoamérica, donde se presentará en Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia.

Cabe recordar que es la primera vez que Niall Horan llega a nuestro país en esta nueva faceta como solista. El show se realizará el 6 de octubre en la tribuna norte del Estadio Nacional. Las entradas estarán a la venta en Teleticket a partir de este miércoles en etapa de preventa para clientes Interbank.