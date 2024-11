La cantante argentina Nicki Nicole presentó su nuevo álbum “Naiki”, compuesto por nueve canciones en las que marca su regreso al trap, rap y hip hop, estilos que marcaron el inicio de su carrera artística. Este proyecto fue producido junto a Tatool y cuenta con colaboraciones al lado de Duki y Khea.

Nicki anunció su nuevo proyecto con un cortometraje que subió a sus redes sociales, donde muestra un encuentro entre la Nicki de 2024 y la de 2019, que le recuerda el por qué empezó todo y la reconecta con su esencia.

“NAIKI,” llamado así por su propio apodo, profundiza en sus raíces argentinas y revisita sus inicios en el trap, el rap y la música urbana.

El lanzamiento del álbum viene acompañado del video oficial de “We Love That Shit”, junto a Khea. Esta canción tiene un peso especial, ya que se había filtrado previamente, generando una enorme expectativa entre los fans. Cuando se anunció su lanzamiento oficial, la reacción fue inmediata.

“Naiki es la persona que yo soy en mi día a día, sin miedos, sin ataduras. Es la que da un paso al frente y dice lo que tiene que decir. Y siento que este disco abarca eso, ¿entendés? Abarca a esa Naiki que se la juega, que está haciendo los géneros que le gustan, que saca lo que hace mucho tiempo que quiere sacar”, contó la cantante en entrevista para Variety.

“Hasta ahora no he sentido que Naiki estuviera presente, pero ahora lo está más que nunca. Me siento preparada para soltar este disco, que habla de muchas cosas personales, pero en géneros de trap y rap, los cuales me representan un montón. Creo que la gente lo espera ¡y yo espero que lo disfruten mucho”, añadió.

Nicki presentó las primeras dos canciones de su nuevo proyecto: “Forty”, una declaración de lo que está por venir y del camino recorrido, y “Sheite”, cuyo videoclip, filmado en Buenos Aires, retoma una imagen que sus fans reconocieron al instante. Al igual que en “Wapo Traketero”, su primer tema, Nicki aparece recorriendo las calles en bicicleta, haciendo un claro guiño a sus inicios.

