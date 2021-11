Conforme a los criterios de Saber más

Con tan solo 21 años, Nicki Nicole está cumpliendo su sueño de tener un lugar en el ambiente musical y ser reconocida por el esfuerzo que pone en cada uno de sus proyectos. La semana pasada lanzó su segundo álbum de estudio “Parte de mí”, donde experimenta con el rap e incluye el tango de su natal Argentina.

La cantante habló con El Comercio sobre su nuevo disco y recalcó que quiso reflejar quién es ella actualmente. “Todo lo que hay en “Parte de mí” es lo que me representa, tanto los featurings como los productores que formaron parte y la gente que hizo cada instrumento. Cada cosa que hay ahí es parte de mi identidad”.

Junto a Rauw Alejandro estrenó hace poco el tema “Sabes” y la experiencia de grabar la canción ha sido inolvidable para Nicki. “Él es un artista increíble. Estuvimos muy rápido en el estudio y sacamos este tema que es una locura”, recalcó.

Además de compartir con el artista puertorriqueño, Nicki Nicole también invitó a la chilena Mon Laferte para su canción “Pensamos”, la cual fue producida a la distancia y requirió de varias coordinaciones para completarla. “Ella tiene también su vida, su carrera, sus cosas. Pero cuadramos por suerte y salió todo mejor de lo que esperaba (...) Hace tiempo quería invitarla, así que me armé de valor y se la mandé. A ella le encantó el tema”.

“Parte de mí” ha logrado posicionarse en el #2 en Spotify a nivel mundial, convirtiendo a Nicki Nicole en una de las artistas argentinas con el mejor debut en dicha plataforma. “Es increíble. Ver cuánta gente llegó al álbum me hace pensar en cuánto les gusta lo que hago”. Aunque esto no ha sido fácil para la artista, ya que tenía miedo de sacar este álbum. “Mis pensamientos a veces son medio negativos”.

A pesar de ello, el esfuerzo de Nicki ha resultado en dos nominaciones al Latin Grammy 2021 por Mejor canción de rock con “Venganza” y “No Te Va a Gustar”. “Estoy re contenta de que nos tengan en cuenta en algo tan importante. Voy a estar en los Grammy representando”.

Disfrutar el proceso

Nicki Nicole recalcó que no dejará de experimentar con los ritmos. “Me falta muchísimo por aprender, pero he querido entregar lo que soy hoy en día, en esta etapa. Los fans forman parte de esto y eso es lo más importante”. Es por ello que en el single “Perdido” decidió incluir un poco del tango. “La idea es ir de a pocos. Acoplarme a eso lleva tiempo y no me quiero apurar”.

Además, este proceso no es un reto para ella, sino que lo toma como una meta por cumplir. “Lo veo como algo positivo. Desarrollarme más y entender más la música y de esa manera también me permito disfrutar lo que estoy haciendo porque si se empieza a ver lo que es una evolución como una obligación, no lo disfrutas”.

Esa es la manera de trabajar de la argentina, cada cosa a su momento. “La música lleva mucho tiempo y es un trabajo que debo disfrutar y sacar lo mejor, no verlo como que ´debo sacar este número de temas´, sino hacerlo a tu manera y a tu ritmo”.

Su acercamiento a Faraón Love Shady

A través de Instagram logramos comprobar el acercamiento entre el cantante peruano Faraón Love Shady y Nicki Nicole. Consultada al respecto, ella reveló que han compartido algunos mensajes por este medio.

“Él me parece una buena persona. Aún no lo conozco (en persona)”, recalcó. Asimismo, resaltó que escucha su música y que “lo representa al 100% y está bastante piola”.

Nicki no descartó que en un futuro puedan coordinar una colaboración. “Por el momento estoy en otra etapa musical, pero quien dice. Tal vez en un futuro”, aseguró.

Los fans, la virtualidad y su futuro

A finales de noviembre, la cantante argentina empezará su gira promocional en su natal Rosario y se encuentra emocionada de reencontrarse con sus seguidores después de varios meses. “Va a ser increíble. La gente está esperando hace mucho los shows de todos los artistas. Quiero volver a ver a mi público. Es como ver el fruto de tu esfuerzo”, puntualizó.

Los conciertos vía streaming no tienen el mismo sentimiento, y eso lo conoce a la perfección la cantante argentina. “Poder ver a una persona, conversar, abrazar, mirarla a los ojos, es la presencia lo que falta, y se nota”.

Aunque no todo fue negativo, ya que la virtualidad le permitió acercarse a fans de todo el mundo. “Me unió con mucha gente de muchísimas partes y la verdad es que la pasé bien haciendo los shows por streaming”.

Cabe recordar que Nicki tuvo la oportunidad de colaborar con Christina Aguilera en “Pa’ mis muchachas”, junto a Nathy Peluso y Becky G. “Fue una invitación sorpresa, no podía creer que haríamos ese tema. Yo sabía que la íbamos a romper e iba a estar increíble y que iba a representar a muchas chicas, que esa es la idea”.

Finalmente, Nicki Nicole agradeció a sus seguidores peruanos por apoyarla y aseguró que, en cuanto sea posible, espera presentarse en nuestro país. “No veo la hora de estar por allá”.

