Ha estado nominada al Latin Grammy en el 2020, ganó una estatuilla en los Premios Lo Nuestro y, recientemente, la vimos presentarse en vivo en el famoso show estadounidense “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Con 20 años, Nicki Nicole no solo se convirtió en la primera argentina en presentarse al show de TV, también se ha vuelto un referente musical femenino en el rap y R&B. A propósito, la intérprete conversó con El Comercio sobre sus nuevos lanzamientos y su rol como artista en la escena musical.

Has cosechado bastantes éxitos a tan solo 20 años. ¿Cómo te sientes con estos logros?

Siento un gran orgullo por el esfuerzo no solo mío, sino por mi equipo en general. A su vez, todavía proceso las cosas y no termino de entender lo que pasa, porque ha sido algo tan rápido en plena pandemia. Que pase todo esto, las nominaciones y las canciones afuera es una locura, pero por suerte lo estoy llevando super bien.

Qué curioso que todo tu auge se haya despegado durante el 2020, un año marcado por la pandemia en donde la industria del arte se ha visto afectada. ¿Sientes que todo lo sucedo con el Covid-19 te ha limitado en cierto punto de tu carrera? ¿O te ha beneficiado?

Fueron las dos cosas. En cuanto a shows, conocer lugares, conocer a los fans y conocer al público de cada país; me limitó bastante. Pero a su vez, me beneficio a la hora de saber qué quería sacar o qué música quería hacer. La gente, al estar en su casa, empezó a prestar más atención al arte. Sinceramente, mucha gente me descubrió en base a la pandemia. A mí me sirvió muchísimo para poder saber qué era lo quería en algún punto.

Hace poco soltaste una nueva canción, “No Toque Mi Naik”, en colaboración con Lunay ¿Cómo se originó el tema? ¿Qué buscas transmitir con el ritmo y la letra?

La inspiración es bastante graciosa porque abarca lo que sería tener unas zapatillas nuevas. Algo que te costó tanto conseguir y que venga alguien y te lo pise y ensucie. A mí me ha pasado mucho, tener un solo par de zapatillas, cuidarlas como oro y que siempre le terminen pasando algo . A su vez, el ritmo es para bailar, para disfrutar y pasarla bien.

Un poco la referencia del video fue representar lo urbano y mezclar las culturas. Cuando hago featuring (colaboración) me gusta que la persona con la que esté trabajando se sienta cómoda. Qué mejor que decirle a Lunay para grabar el video en Puerto Rico, ya que él es de ahí.

Ya tuviste un primer álbum en el 2019, “Recuerdos”, y estás en producción para un segundo disco. ¿Qué tan diferente será del primero?

Busco transmitir un poco de mi identidad. En el 2019 todavía estaba en una búsqueda. Hoy en día, sé lo que me representa, sé lo que le quiero dar al mundo, así que por lo tanto, el nuevo álbum tendrá nuevas cosas que soy yo al 100%.

¿Una colaboración con J Balvin?

Hace poco J Balvin realizó un Live por medio de su cuenta de Instagram en donde brindó un mensaje de apoyo a artistas argentinos. Entre estas figuras tú, ya que mencionó lo siguiente: “Nicki Nicole me encanta, hay que hacer algo con ella”. ¿Cantarías con él?

Obvio. Ahorita está difícil trabajar en pandemia porque sé que está bastante lejos, pero me encantaría hacerlo. Él es muy talentoso, y por lo que sé, es muy buena persona. Él tiene una manera de romper (innovar) en cualquier canción y me inspira bastante ver cómo puede quedar en cualquier ritmo y nunca deja de ser J Balvin.

La mujer, el rap y el freestyle

En entrevistas pasadas has comentado que te inspiras un 50% del freestyle; y el otro 50% ya es composición. El rap es género que ha crecido en los últimos años. En Latinoamérica está la Batalla de los Gallos, donde hay más que nada presencia masculina. Aún pocas mujeres se ven inmersas en este tipo de música. ¿Cómo sientes tú que se ha desarrollado la presencia de la mujer en el freestyle? ¿Cuál crees que es tu rol en este tipo de música?

Mi rol es no solo representar a las mujeres, sino darles el espacio para que ellas formen parte de esto cuando quieran y cuando lo sientan. Yo en las Batallas de Gallos noto lo mismo que tú. Pero es difícil animarse a ser parte de esto porque existe mucho machismo de por sí. En las batallas he visto muchas peleas de género, en donde uno siempre termina sintiéndose mal o tomándoselo (como algo) personal. Y eso no está bueno. Debería ser diferente el pensamiento, dejar el género de lado a la hora de competir. Competir por el nivel y no por el género. Si tuviera menos vergüenza, me anotaría para una competencia para ser una más. Pero por el momento, me gustaría seguir sacando canciones.

